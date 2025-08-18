UFMG: Vitória é um dos quatro times com maior chance de rebaixamento

Renzo López, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV

De volta ao Z-4 e há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vitória aumentou suas chances de queda à Série B. Conforme a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão da Barra aumentou os riscos de rebaixamento de 41,3% para 49% após o fim da 20ª rodada.

O aumento nas chances de queda agora inclui o Vitória nas quatro equipes com maior possibilidade de rebaixamento no levantamento da UFMG. Juventude (64,1%), Fortaleza (70,9%) e Sport (86,8%) completam a lista e também, no momento, a própria zona de rebaixamento.

Outra má notícia para o Leão da Barra é a distância para os adversários logo acima na classificação. 16º e 15º colocados respectivamente, Vasco da Gama e Santos estão com 31,2% e 25,9% de chances de rebaixamento. Ambas as equipes têm mais pontos e menos partidas disputadas que o time baiano.

Projeção de pontos preocupa

Com 31,67% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Vitória terminaria a competição com cerca de 36 pontos caso mantenha o mesmo ritmo até a 38ª rodada. Ainda segundo a UFMG, essa pontuação cravaria o rebaixamento. As chances seriam de 100%.

Em entrevista coletiva após o empate com o Juventude, o técnico Fábio Carille atribuiu a parte física como um dos problemas para a má fase rubro-negra. "Precisamos melhorar nossa parte física. Nosso departamento médico está lotado também por isso, são jogos desgastantes e na reta final o corpo não está preparado, aí sente as lesões. São nove jogadores lesionados e dois suspensos”.

Fábio Carille, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / ECV

Com apenas uma vitória nas últimas 12 rodadas, o Vitória volta a campo na próxima segunda-feira, 25, às 21h. O duelo será diante do Flamengo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.