Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SÉRIE A

UFMG: Vitória é um dos quatro times com maior chance de rebaixamento

Leão da Barra aumentou chances de queda à Série B após o fim da 20ª rodada do Brasileirão

Por João Grassi

18/08/2025 - 19:12 h
Renzo López, atacante do Vitória
Renzo López, atacante do Vitória -

De volta ao Z-4 e há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vitória aumentou suas chances de queda à Série B. Conforme a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão da Barra aumentou os riscos de rebaixamento de 41,3% para 49% após o fim da 20ª rodada.

O aumento nas chances de queda agora inclui o Vitória nas quatro equipes com maior possibilidade de rebaixamento no levantamento da UFMG. Juventude (64,1%), Fortaleza (70,9%) e Sport (86,8%) completam a lista e também, no momento, a própria zona de rebaixamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outra má notícia para o Leão da Barra é a distância para os adversários logo acima na classificação. 16º e 15º colocados respectivamente, Vasco da Gama e Santos estão com 31,2% e 25,9% de chances de rebaixamento. Ambas as equipes têm mais pontos e menos partidas disputadas que o time baiano.

Leia Também:

Vitória perde força no Barradão e acumula fracassos em 2025; relembre
Vitória terá dois retornos importantes para enfrentar o Flamengo
Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Projeção de pontos preocupa

Com 31,67% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Vitória terminaria a competição com cerca de 36 pontos caso mantenha o mesmo ritmo até a 38ª rodada. Ainda segundo a UFMG, essa pontuação cravaria o rebaixamento. As chances seriam de 100%.

Em entrevista coletiva após o empate com o Juventude, o técnico Fábio Carille atribuiu a parte física como um dos problemas para a má fase rubro-negra. "Precisamos melhorar nossa parte física. Nosso departamento médico está lotado também por isso, são jogos desgastantes e na reta final o corpo não está preparado, aí sente as lesões. São nove jogadores lesionados e dois suspensos”.

Fábio Carille, técnico do Vitória
Fábio Carille, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / ECV

Com apenas uma vitória nas últimas 12 rodadas, o Vitória volta a campo na próxima segunda-feira, 25, às 21h. O duelo será diante do Flamengo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória Rebaixamento ufmg

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renzo López, atacante do Vitória
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Renzo López, atacante do Vitória
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Renzo López, atacante do Vitória
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Renzo López, atacante do Vitória
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

x