Gols no fim dos jogos custaram 10 pontos ao Vitória na Série A

Técnico Fábio Carille durante o jogo contra o Juventude - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória tem enfrentado um drama recorrente na Série A, que são os gols sofridos nos acréscimos. Após 20 rodadas, o rubro-negro baiano já deixou escapar 10 pontos ao ceder resultados depois dos 40 minutos do segundo tempo.

Foram seis partidas em que a equipe sofreu no fim, exatamente contra Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Sport, Palmeiras e Juventude. Se tivesse segurado as vantagens, o Leão chegaria a 29 pontos, ocupando hoje a mesma faixa de classificação de Botafogo e São Paulo, 5º e 6º colocados, respectivamente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A sequência recente acentua o problema. Nos últimos três jogos no Barradão, diante de Sport, Palmeiras e Juventude, o Leão da Barra vencia até os minutos finais, mas acabou cedendo o empate.

O cenário também deixa sob pressão o trabalho de Fábio Carille, que está no comando técnico do Leão da Barra tem pouco mais de um mês. Em oito jogos com o treinador, quatro terminaram com gols sofridos no fim.

Na última coletiva no Barradão, Carille externou sua insatisfação com a parte física do time e da quantidade de jogadores acometidos de lesão, que estão em tratamento no departamento médico.

"Eu já falei isso em outras coletivas, precisamos melhorar nossa parte física. Nosso departamento médico está lotado também por isso, são jogos desgastantes e na reta final o corpo não está preparado, aí sente as lesões. São nove jogadores lesionados e dois suspensos. Precisamos melhorar a parte física para suportar mais os jogos. Foi assim contra o Sport, Palmeiras, e contra o Bragantino eu não sei como a bola não entrou. Ficamos chateados, mas temos que olhar para frente", comentou Carille.

Luta incessante contra a degola

A rodada foi ruim e o Vitória voltou para a zona de rebaixamento após cinco rodadas. Primeiro time no Z-4, o rubro-negro baiano ocupa a 17ª posição com 19 pontos somados em 20 rodadas disputadas.

Como o time Colossal tem 20 jogos realizados, os adversários diretos para escapar da degola têm partidas a menos, casos de Fortaleza e Santos com um, e de Juventude e Vasco da Gama, que tem dois confrontos a fazer.

Confira os pontos perdidos pelo Vitória com gols sofridos nos acréscimos: