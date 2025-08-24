Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Vitória x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam nesta segunda, 25, às 21h, pela 21ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

24/08/2025 - 18:02 h
Vitória e Flamengo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão
Vitória e Flamengo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão -

O Vitória ainda não conseguiu vencer fora de casa nenhuma vez em toda a temporada do Brasileirão - e ganha uma nova chance nesta segunda-feira, 25, às 21h, contra o Flamengo. Dentro do Maracanã, o Rubro-Negro baiano tem a missão de fugir da zona de rebaixamento, que tem o Leão da Barra na 17ª posição com 19 pontos acumulados até aqui.

Do outro lado do placar, a missão claramente não é fácil - líder isolado do torneio, o Flamengo encabeça a tabela com 43 pontos, mantendo a liderança garantida mesmo que perdesse para o Vitória. Terceiro pior visitante da tabela, atrás apenas do Fortaleza e do Juventude, o clube baiano recebe uma missão com gostinho do impossível, e promete provar o contrário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tudo isso, em meio a uma maré de lesões, que deixa diversos jogadores do Vitória como desfalques, com o alívio de alguns retornos. Suspensos contra o Juventude na última rodada, Zé Marcos e Ronald voltam a estarem disponíveis para Carille para as prováveis duplas com Lucas Halter e o recém-chegado Aitor Cantalapiedra, respectivamente. Willian Oliveira, recuperado de lesão, também fica à disposição.

Leia Também:

STJD mantém decisão e Vitória segue multado em R$ 30 mil; veja
Vitória: Juventude de Carpini bate o Vasco e agita briga contra o Z-4
Vitória vence mais uma e avança às quartas da Copa do Nordeste Sub-20

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O departamento médico está cheio - Matheuzinho, Claudinho, Baralhas e Romarinho estão se recuperando, enquanto Jamerson, Rúben Ismael e Cáceres são desfalques confirmados. Além dos machucados, Neris desfalca o Vitória por suspensão após ser expulso contra o Juventude.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller e Ronald Lopes; Aitor Cantalapiedra, Erick e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
  • Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)
  • Quarto árbitro: Iudiney Cesar Rocha E Silva (PI)
  • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão ec vitória flamengo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória e Flamengo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Vitória e Flamengo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Vitória e Flamengo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Vitória e Flamengo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x