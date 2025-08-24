Vitória x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Vitória e Flamengo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória ainda não conseguiu vencer fora de casa nenhuma vez em toda a temporada do Brasileirão - e ganha uma nova chance nesta segunda-feira, 25, às 21h, contra o Flamengo. Dentro do Maracanã, o Rubro-Negro baiano tem a missão de fugir da zona de rebaixamento, que tem o Leão da Barra na 17ª posição com 19 pontos acumulados até aqui.

Do outro lado do placar, a missão claramente não é fácil - líder isolado do torneio, o Flamengo encabeça a tabela com 43 pontos, mantendo a liderança garantida mesmo que perdesse para o Vitória. Terceiro pior visitante da tabela, atrás apenas do Fortaleza e do Juventude, o clube baiano recebe uma missão com gostinho do impossível, e promete provar o contrário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tudo isso, em meio a uma maré de lesões, que deixa diversos jogadores do Vitória como desfalques, com o alívio de alguns retornos. Suspensos contra o Juventude na última rodada, Zé Marcos e Ronald voltam a estarem disponíveis para Carille para as prováveis duplas com Lucas Halter e o recém-chegado Aitor Cantalapiedra, respectivamente. Willian Oliveira, recuperado de lesão, também fica à disposição.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O departamento médico está cheio - Matheuzinho, Claudinho, Baralhas e Romarinho estão se recuperando, enquanto Jamerson, Rúben Ismael e Cáceres são desfalques confirmados. Além dos machucados, Neris desfalca o Vitória por suspensão após ser expulso contra o Juventude.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller e Ronald Lopes; Aitor Cantalapiedra, Erick e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.



Arbitragem