Vitória tenta manter invencibilidade de 7 anos no Maracanã; entenda

Vitória mira histórico invicto no Maracanã no duelo contra Flamengo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo, nesta segunda-feira, às 21h, no Maracanã, em duelo válido pela 21ª rodada, com a missão de sair da zona de rebaixamento. O time baiano aposta em uma sequência invicta de sete anos no estádio para buscar um bom resultado: são sete anos sem perder uma partida no principal palco do futebol brasileiro.

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o atacante Osvaldo destacou a importância de se apoiar nessa história para encarar a equipe carioca: "Vamos lá no Maracanã tentar fazer um grande jogo. Já tem alguns jogos que a gente não perde no Maracanã, acho que podemos nos apoiar nisso para fazer um grande jogo", disse Osvaldo.

"O Flamengo é um adversário difícil, é a melhor equipe do nosso futebol, tem feito grandes resultados. Mas dentro de campo ali são 11 contra 11, ainda mais com o Vitória, que tem história de fazer grandes jogos e surpreender em vários confrontos. Acho que a gente tem condição de chegar lá e fazer um grande resultado. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo", afirmou Osvaldo, ressaltando a dificuldade do confronto.

A última derrota do Rubro-Negro baiano no Maracanã aconteceu em 23 de agosto de 2018, diante do próprio Flamengo, por 1 a 0, com gol de Diego, na 20ª rodada do Brasileirão daquele ano.

Três rodadas depois, no dia 6 de setembro de 2018, o Vitória empatou em 0 a 0 com o Fluminense e deu início a uma sequência de quatro partidas sem derrotas no estádio. A invencibilidade se manteve nos seguintes confrontos.

Veja a lista:

Fluminense 0 x 0 Vitória – 23ª rodada do Brasileirão 2018

Fluminense 0 x 1 Vitória – 12ª rodada do Brasileirão 2024

Flamengo 2 x 2 Vitória – 38ª rodada do Brasileirão 2024

Fluminense 1 x 1 Vitória – 5ª rodada do Brasileirão 2025

"A gente já tem alguns jogos que não perde lá, independente do adversário. É um palco diferente, tem toda uma história, passa um filme na nossa cabeça, jogar um jogo como esse. Esperamos fazer um jogo seguro. Sabemos que vai ser difícil, mas são 11 contra 11, então estamos vivos. Vamos fazer nosso papel para quem sabe trazer um resultado positivo", completou Osvaldo.