IDENTIDADE

Do Leão da Barra ao coração de Canabrava: Vitória e a inclusão social

Como a relação com o bairro de Canabrava tornou o Leão da Barra um clube do povo

Marina Branco

Por Marina Branco

22/08/2025 - 18:41 h
Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória
Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória -

O Vitória surgiu com uma personalidade muito distante da que tem hoje em dia. Nascido nos bairros elitistas da Barra e da Vitória, o 'Leão da Barra' deu um salto de identidade e pertencimento quando mudou sua sede para Canabrava, nos anos 1980. Aceitando a oferta do então governador João Durval, o clube transferiu as instalações para a região, mudando a essência do clube e do bairro.

"O Vitória adotou e foi adotado pelo bairro, extremamente pobre, com o maior aterro sanitário de Salvador, onde era depositado todo o lixo hospitalar e sanitário da cidade. A transformação que o Vitória levou a Canabrava deu um salto no IDH da região. Levou malha viária, transporte, educação e saúde”, relembra o presidente do Conselho Deliberativo rubro-negro, Nilton Almeida.

Perto do povo, o Vitória se tornou um clube do povo: “Na Bahia, até pela formação étnica do estado, não temos problemas de racismo no estádio, mas temos carências de inserção em determinados setores. No Vitória, temos várias políticas de inclusão e prática reiterada do combate ao racismo”.

Com a mudança, o Vitória deixou de ser apenas 'da Barra' para se tornar também um símbolo de Canabrava, consolidando sua identidade popular e reforçando seu papel como agente de inclusão social.

Hoje, inúmeras campanhas levam o Rubro-Negro para perto da sociedade, reforçando a região de Canabrava inclusive com cestas básicas e apoio direto à população local.

