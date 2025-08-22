Meia envolvido no lance da lesão de Jamerson é suspenso pelo STJD

Eduardo esteve envolvido no lance que culminou na lesão de Jamerson - Foto: Reprodução/Premiere

Envolvido no lance que culminou na grave lesão do lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, o meia Eduardo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com quatro partidas de suspensão. O julgamento do jogador do Cruzeiro aconteceu nesta sexta-feira, 22.

Eduardo foi expulso no empate sem gols entre Vitória e Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão, após entrada dura que tirou Jamerson da partida. O defensor rubro-negro fraturou o tornozelo e rompeu os ligamentos.

A decisão do STJD foi baseada no Artigo 254, parágrafo I, inciso I, que trata sobre "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

De acordo com o ge.globo, o time mineiro vai pedir efeito suspensivo para que Eduardo participe do jogo contra o Internacional, neste sábado, 23, pela 21ª rodada da Série A.

Vitória sem Jamerson

Com a lesão de Jamerson e retorno aos gramados ainda sem prazo determinado, a diretoria do Leão da Barra foi ao mercado e contratou Ramon por empréstimo junto ao Internacional.

Ramon em ação pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Desde que desembarcou no Barradão, Ramon foi titular em duas partidas do Vitória e deve novamente ser escalado contra o Flamengo, às 21h da segunda-feira, 25, no Maracanã. Antes dele, Maykon Jesus estava sendo escolhido para os 11 iniciais.