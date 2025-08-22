Menu
HOME > ESPORTES
GANCHO

Meia envolvido no lance da lesão de Jamerson é suspenso pelo STJD

Jogador do Cruzeiro foi julgado nesta sexta-feira, 22

João Grassi

Por João Grassi

22/08/2025 - 17:24 h
Eduardo esteve envolvido no lance que culminou na lesão de Jamerson
Eduardo esteve envolvido no lance que culminou na lesão de Jamerson

Envolvido no lance que culminou na grave lesão do lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, o meia Eduardo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com quatro partidas de suspensão. O julgamento do jogador do Cruzeiro aconteceu nesta sexta-feira, 22.

Eduardo foi expulso no empate sem gols entre Vitória e Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão, após entrada dura que tirou Jamerson da partida. O defensor rubro-negro fraturou o tornozelo e rompeu os ligamentos.

A decisão do STJD foi baseada no Artigo 254, parágrafo I, inciso I, que trata sobre "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

De acordo com o ge.globo, o time mineiro vai pedir efeito suspensivo para que Eduardo participe do jogo contra o Internacional, neste sábado, 23, pela 21ª rodada da Série A.

Vitória sem Jamerson

Com a lesão de Jamerson e retorno aos gramados ainda sem prazo determinado, a diretoria do Leão da Barra foi ao mercado e contratou Ramon por empréstimo junto ao Internacional.

Ramon em ação pelo Vitória
Ramon em ação pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Desde que desembarcou no Barradão, Ramon foi titular em duas partidas do Vitória e deve novamente ser escalado contra o Flamengo, às 21h da segunda-feira, 25, no Maracanã. Antes dele, Maykon Jesus estava sendo escolhido para os 11 iniciais.

x