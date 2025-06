Reforço na lateral-esquerda do Vitória vira "necessidade"; entenda

Jamerson não deve mais jogar pelo Vitória em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Mais uma janela de transferências se aproxima e o Vitória já começou a reformular seu elenco. Com isso, um setor em específico deve ser alvo de maior atenção após o empate contra o Cruzeiro, nesta última quinta-feira, 12. Após a grave lesão de Jamerson, o Leão da Barra não deve mais contar com as duas opções para a lateral-esquerda que foram contratadas no início de 2025.

Jamerson sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito, o que pode deixá-lo fora de todo o restante da temporada. Além disso, o Vitória dispensou Hugo, que estava emprestado pelo Botafogo, mas não se destacou com a camisa vermelha e preta. Outro jogador que atuou na posição nesta temporada foi Lucas Esteves, mas que rapidamente se transferiu para o Grêmio.

Hugo foi devolvido pelo Vitória ao Botafogo | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além de possíveis opções da base rubro-negra, o Leão da Barra contratou Maykon Jesus para a posição. O lateral que veio recentemente do Atlético-MG substituiu Jamerson e fez sua estreia pelo clube baiano. De acordo com o técnico Thiago Carpini, o gramado encharcado impede qualquer avaliação inicial sobre o atleta de 19 anos.

"Hoje não tem como avaliar, não é justo com ele. Entrou com um gramado impraticável, um jogo de muitos duelos. Ele é um jogador de muita força, algumas características parecidas com o Jamerson. Agora precisamos potencializar esses fatores nele. É um atleta que a gente acredita muito", garantiu.

Maykon Jesus fez sua estreia pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O treinador, inclusive, comentou sobre a "necessidade" de trazer mais uma peça para o setor esquerdo da defesa.

Agora, com a perda do Jamerson, a gente talvez tenha que buscar também outro lateral-esquerdo. Passou a ser uma necessidade com a lesão. Thiago Carpini - Técnico do Vitória

O presidente Fábio Mota já havia revelado sobre as intenções do Vitória no mercado, e que devem ser buscados pelo menos quatro reforços. Há pouco menos de duas semanas, o clube baiano contratou o executivo de futebol Gustavo Vieira, que terá envolvimento direto no planejamento durante a janela.

O fato é que, até o momento, Maykon Jesus é a única opção para a lateral-esquerda do Vitória no elenco profissional. No início do Campeonato Baiano, o zagueiro Zé Marcos chegou a ser testado por Carpini improvisado na posição.