PERTENCE AO LEÃO

Emprestado pelo Vitória, Dudu recebe proposta de clube da Série B

Jogador de 26 anos atualmente defende a Ponte Preta

João Grassi

Por João Grassi

22/08/2025 - 15:17 h
Dudu com a camisa da Ponte Preta
Dudu com a camisa da Ponte Preta -

Um dos jogadores que tem contrato com o Vitória e está emprestado, Dudu tem chamado atenção de clubes da Série B. Atualmente, o volante de 26 anos defende a Ponte Preta e virou alvo do Atlético-GO.

Conforme o setorista Lucas Rossafa, o time goiano enviou proposta ao Leão da Barra para contar com Dudu também por empréstimo. O Dragão busca fortalecer seu elenco para o segundo turno da Segundona.

Titular da Ponte Preta na Série C, Dudu já disputou 14 jogos na competição e 23 em toda a temporada de 2025. O volante ainda marcou dois gols, sendo um na Terceirona.

Ainda de acordo com Rossafa, a Macaca vive um momento delicado financeiramente e atrasou salários do elenco. Outro clube interessado no meio-campista é o Volta Redonda, também da Série B, no qual o volante já atuou antes de desembarcar no Barradão.

Dudu no Vitória

No Vitória, Dudu se destacou no título da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. No total, foram 43 jogos disputados e uma assistência durante sua passagem.

x