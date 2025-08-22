REGIONAL NA RETA FINAL
Nordestão Sub-20: dupla Ba-Vi conhece data das quartas de final
Representantes baianos podem se enfrentar na semifinal do regional caso passem de fase
Por Marcello Góis
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira, 22, a data e o horários dos jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. Bahia e Vitória representam o estado na fase eliminatória da competição.
Os confrontos em jogo único serão disputados na próxima quinta-feira, 28. Os Pivetes de Aço recebem o Piauí no CT Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila. Já o Leãozinho encara o CRB no Barradão, em Salvador. As partidas estão marcadas para às 15h.
Caso avancem, os rivais decidirão vaga na final em um clássico Ba-Vi, que será realizado no dia 3 de setembro, também em jogo único. As finais da competição estão programadas para os dias 10 e 17 de setembro, com jogos no sistema de ida e volta.
Na fase de grupos, o Bahia fechou na liderança do grupo B. Em três jogos, foram dois triunfos e um empate. A equipe marcou sete gols e não sofreu nenhum, com 77% de aproveitamento.
O Vitória terminou a primeira fase da Copa do Nordeste Sub-20 na liderança do grupo D, com duas vitórias e um empate, sete gols marcados, cinco sofridos e aproveitamento de 77%.
