REGIONAL NA RETA FINAL

Nordestão Sub-20: dupla Ba-Vi conhece data das quartas de final

Representantes baianos podem se enfrentar na semifinal do regional caso passem de fase

Marcello Góis

Por Marcello Góis

22/08/2025 - 9:49 h
Dupla Ba-Vi na briga pelo titulo da Copa do Nordeste Sub-20
Dupla Ba-Vi na briga pelo titulo da Copa do Nordeste Sub-20 -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira, 22, a data e o horários dos jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. Bahia e Vitória representam o estado na fase eliminatória da competição.

Os confrontos em jogo único serão disputados na próxima quinta-feira, 28. Os Pivetes de Aço recebem o Piauí no CT Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila. Já o Leãozinho encara o CRB no Barradão, em Salvador. As partidas estão marcadas para às 15h.

Caso avancem, os rivais decidirão vaga na final em um clássico Ba-Vi, que será realizado no dia 3 de setembro, também em jogo único. As finais da competição estão programadas para os dias 10 e 17 de setembro, com jogos no sistema de ida e volta.

Leia Também:

Travessia Mar Grande-Salvador 2025 tem inscrições esgotadas em 48h
Argentina supera o Brasil nas quartas da Libertadores após sete anos
Libertadores: Botafogo perde para a LDU e é eliminado nas oitavas


Na fase de grupos, o Bahia fechou na liderança do grupo B. Em três jogos, foram dois triunfos e um empate. A equipe marcou sete gols e não sofreu nenhum, com 77% de aproveitamento.

O Vitória terminou a primeira fase da Copa do Nordeste Sub-20 na liderança do grupo D, com duas vitórias e um empate, sete gols marcados, cinco sofridos e aproveitamento de 77%.

Tags:

Bahia x Piauí Copa do Nordeste Sub-20 Quartas de final Vitória x CRB

x