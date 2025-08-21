Menu
HOME > ESPORTES
Libertadores: Botafogo perde para a LDU e é eliminado nas oitavas

O clube carioca se junta ao Fortaleza de Renato Paiva entre os eliminados nas oitavas da competição

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

21/08/2025 - 21:09 h
O Botafogo deu adeus à Libertadores nesta quinta-feira, 21. O clube carioca perdeu por 2 a 0 para a LDU (EQU), na altitude de 2.850 metros de Quito, e foi eliminado nas oitavas de final da competição continental. Após abrir o placar cedo e ter jogador expulso aos 38 minutos do segundo tempo, o clube equatoriano avançou à próxima fase.

O 'Glorioso' viajou ao Equador com a vantagem do empate, já que venceu o duelo de ida por 1 a 0. Nesta noite, contudo, Gabriel Villamíl marcou logo aos sete minutos para a LDU, que ampliou de pênalti aos 15 minutos da segunda etapa.

A equipe equatoriana avançou às quartas de final e será adversário do São Paulo, que bateu o Atlético Nacional, rival do Bahia na primeira fase da Libertadores, em disputa de pênaltis. Dos clubes brasileiros, o Flamengo também se classificou eliminando o Internacional por 3 a 0 no placar agregado.

Leia Também:

Bahia: Tiago surge como opção eficaz e aos poucos ganha moral com Ceni
Joia do Bahia com multa de R$ 600 milhões marca e brilha pela Seleção
Boa troca? Carille tem aproveitamento pior que Carpini no Brasileirão

Após golear o Universitario (PER) por 4 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras entra em campo em São Paulo às 21h30 para sacramentar a vaga. Assim como o Botafogo, o Fortaleza comandado pelo técnico Renato Paiva deu adeus à competição diant do Vélez Sarsfield.

Tags:

Botafogo LDU libertadores

