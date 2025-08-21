ADEUS!
Libertadores: Botafogo perde para a LDU e é eliminado nas oitavas
O clube carioca se junta ao Fortaleza de Renato Paiva entre os eliminados nas oitavas da competição
Por Lucas Vilas Boas
O Botafogo deu adeus à Libertadores nesta quinta-feira, 21. O clube carioca perdeu por 2 a 0 para a LDU (EQU), na altitude de 2.850 metros de Quito, e foi eliminado nas oitavas de final da competição continental. Após abrir o placar cedo e ter jogador expulso aos 38 minutos do segundo tempo, o clube equatoriano avançou à próxima fase.
O 'Glorioso' viajou ao Equador com a vantagem do empate, já que venceu o duelo de ida por 1 a 0. Nesta noite, contudo, Gabriel Villamíl marcou logo aos sete minutos para a LDU, que ampliou de pênalti aos 15 minutos da segunda etapa.
A equipe equatoriana avançou às quartas de final e será adversário do São Paulo, que bateu o Atlético Nacional, rival do Bahia na primeira fase da Libertadores, em disputa de pênaltis. Dos clubes brasileiros, o Flamengo também se classificou eliminando o Internacional por 3 a 0 no placar agregado.
✅🤍 ¡La U, clasificada! @LDU_Oficial dio vuelta la serie ante @Botafogo y se metió en Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores 🏆#GloriaEterna pic.twitter.com/8UdJsXgLic— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 21, 2025
Leia Também:
Após golear o Universitario (PER) por 4 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras entra em campo em São Paulo às 21h30 para sacramentar a vaga. Assim como o Botafogo, o Fortaleza comandado pelo técnico Renato Paiva deu adeus à competição diant do Vélez Sarsfield.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes