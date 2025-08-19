Fortaleza de Renato Paiva é eliminado da Libertadores e amplia jejum

Renato Paiva, técnico do Bahia - Foto: Matheus Lotif | Fortaleza

Comandado pelo técnico Renato Paiva, ex-Bahia, o Fortaleza foi eliminado da Copa Libertadores na noite desta terça-feira, 19. O Leão do Picí perdeu por 2 a 0 para o Vélez Sársfield, da Argentina, em Buenos Aires, e deu adeus à competição continental nas oitavas de final. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0 na Arena Castelão.

Já fortemente criticado apesar de ter pouco mais de um mês no cargo de treinador do Fortaleza, Paiva chegou à sua sétima partida pelo clube cearense e possui um retrospecto negativo na frente da equipe, que acumulou quatro derrotas, três empates e apenas uma vitória.

O treinador foi anunciado no dia 17 de julho e completou, no último domingo, um mês comandando o Tricolor e agora amarga um jejum de seis jogos sem vencer na temporada.

O Leão do Pící se despediu da Libertadores com R$ 27,5 milhões conquistados em premiação, já que avançou ao mata-mata após terminar em segundo lugar no Grupo F, com duas vitórias e oito pontos conquistados, ficando atrás apenas do líder Racing quando ainda era comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, 24, às 18h30, contra o Mirassol, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 19ª posição com 15 pontos, a equipe é um dos favoritos ao rebaixamento à Série B.