ELIMINAÇÃO

Fortaleza de Renato Paiva é eliminado da Libertadores e amplia jejum

Português completou um mês no clube com apenas uma vitória

Por Lucas Vilas Boas

19/08/2025 - 22:03 h
Renato Paiva, técnico do Bahia
Renato Paiva, técnico do Bahia

Comandado pelo técnico Renato Paiva, ex-Bahia, o Fortaleza foi eliminado da Copa Libertadores na noite desta terça-feira, 19. O Leão do Picí perdeu por 2 a 0 para o Vélez Sársfield, da Argentina, em Buenos Aires, e deu adeus à competição continental nas oitavas de final. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0 na Arena Castelão.

Já fortemente criticado apesar de ter pouco mais de um mês no cargo de treinador do Fortaleza, Paiva chegou à sua sétima partida pelo clube cearense e possui um retrospecto negativo na frente da equipe, que acumulou quatro derrotas, três empates e apenas uma vitória.

O treinador foi anunciado no dia 17 de julho e completou, no último domingo, um mês comandando o Tricolor e agora amarga um jejum de seis jogos sem vencer na temporada.

O Leão do Pící se despediu da Libertadores com R$ 27,5 milhões conquistados em premiação, já que avançou ao mata-mata após terminar em segundo lugar no Grupo F, com duas vitórias e oito pontos conquistados, ficando atrás apenas do líder Racing quando ainda era comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

Ancelotti deve monitorar Jean Lucas e destaques do Bahia na Fonte Nova
Com Jean Lucas no radar, relembre jogadores do Bahia na Seleção
Em busca de esvaziar DM, Vitória inicia semana de olho no Flamengo

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, 24, às 18h30, contra o Mirassol, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 19ª posição com 15 pontos, a equipe é um dos favoritos ao rebaixamento à Série B.

