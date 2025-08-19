Ancelotti deve monitorar Jean Lucas e destaques do Bahia na Fonte Nova

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP

Técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti deve acompanhar de perto o Bahia para monitorar o meio-campista Jean Lucas e outros jogadores que estão no radar da Amarelinha. O treinador deve estar presente na Arena Fonte Nova para o jogo contra o Santos, no próximo domingo, 24, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista dos 50 jogadores que estão sendo observados ainda conta com o goleiro Gabriel Brazão, que será titular do clube paulista no duelo contra o Tricolor. Vale mencionar que Neymar Jr também integra a relação, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não entrará em campo no próximo domingo.

O lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, também é muito pedido pelos torcedores e, na última semana, até os jogadores do Esquadrão de Aço viralizaram nas redes sociais postulando a convocação do camisa 46 para a Seleção.

"Juba é Seleção! Olha para esse garoto aqui, está com a "seta" lá no alto", brincou Jean Lucas após o triunfo sobre o Corinthians.

A lista final dos 23 convocados será divulgada no dia 1º de setembro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Granja Comary, no Rio de Janeiro. A amarelinha entra em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nos jogos contra Chile, no dia 4, às 21h30, no Maracanã, e Bolívia, no dia 9, em El Alto, às 20h30.