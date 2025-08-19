Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUE MORAL!

Ancelotti deve monitorar Jean Lucas e destaques do Bahia na Fonte Nova

Técnico da Seleção Brasileira deve estar presente em jogo do Tricolor pelo Brasileirão

Por Lucas Vilas Boas

19/08/2025 - 21:08 h | Atualizada em 20/08/2025 - 14:22
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira -

Técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti deve acompanhar de perto o Bahia para monitorar o meio-campista Jean Lucas e outros jogadores que estão no radar da Amarelinha. O treinador deve estar presente na Arena Fonte Nova para o jogo contra o Santos, no próximo domingo, 24, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista dos 50 jogadores que estão sendo observados ainda conta com o goleiro Gabriel Brazão, que será titular do clube paulista no duelo contra o Tricolor. Vale mencionar que Neymar Jr também integra a relação, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não entrará em campo no próximo domingo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, também é muito pedido pelos torcedores e, na última semana, até os jogadores do Esquadrão de Aço viralizaram nas redes sociais postulando a convocação do camisa 46 para a Seleção.

Jean Lucas, meio-campista do Bahia
Jean Lucas, meio-campista do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Leia Também:

Com Jean Lucas no radar, relembre jogadores do Bahia na Seleção
Jean Lucas é pré-selecionado por Ancelotti para a Seleção Brasileira
Ceará enfrenta o Bahia e joga novamente em menos de 72 horas

"Juba é Seleção! Olha para esse garoto aqui, está com a "seta" lá no alto", brincou Jean Lucas após o triunfo sobre o Corinthians.

A lista final dos 23 convocados será divulgada no dia 1º de setembro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Granja Comary, no Rio de Janeiro. A amarelinha entra em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nos jogos contra Chile, no dia 4, às 21h30, no Maracanã, e Bolívia, no dia 9, em El Alto, às 20h30.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Carlo Ancelotti Jean Lucas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x