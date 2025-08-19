Menu
HOME > ESPORTES
AMARELINHA

Jean Lucas é pré-selecionado por Ancelotti para a Seleção Brasileira

Meio-campista é um dos destaques do Bahia desde 2024

João Grassi

Por João Grassi

19/08/2025 - 16:48 h | Atualizada em 19/08/2025 - 16:58
Jean Lucas, meio-campista do Bahia
Jean Lucas, meio-campista do Bahia

Destaque do Bahia desde 2024, Jean Lucas foi pré-selecionado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Conforme o ge.globo, o meio-campista de 27 anos está na lista de 50 nomes que será posteriormente reduzida para 23 atletas.

Com 101 jogos disputados pelo Esquadrão de Aço, Jean anotou 15 gols e distribuiu sete assistências desde que desembarcou em Salvador. Titular absoluto do técnico Rogério Ceni, o meia já havia defendido a Seleção Olímpica em 2019, quando defendia o Lyon.

Campeão baiano em 2025 pelo Tricolor, Jean Lucas foi um dos principais nomes do time baiano durante a campanha na Copa Libertadores. O volante marcou quatro gols e se tornou o segundo maior artilheiro do clube na história da competição continental.

Ancelotti divulgará a lista final de convocados na próxima segunda, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A Seleção se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary.

Os últimos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 serão diante do Chile, no dia 4, às 21h30, no Maracanã, e depois no dia 9, quando visita a Bolívia, em El Alto, às 20h30.

Peça chave na campanha do Bahia no Brasileirão

Após retornar à Libertadores em 2025 após 36 anos, o Bahia vive uma grande campanha no atual Campeonato Brasileiro e ocupa a 4ª colocação, com 33 pontos.

Jean Lucas é destaque do Bahia desde 2024
Jean Lucas é destaque do Bahia desde 2024 | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Peça chave do Tricolor, Jean Lucas foi titular em 15 dos 18 jogos da equipe na Série A, além de ter saído do banco em outra. O meio-campista marcou dois gols até então, ainda sem assistências.

x