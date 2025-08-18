Ancelotti inclui destaques do Brasileirão na pré-convocação; saiba

Técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira se prepara para mais uma Data Fifa em setembro, com a convocação do técnico Carlo Ancelotti marcada para a próxima segunda-feira, 25. Segundo o ge.globo, a principal novidade fica pela ausência do atacante Vini Júnior, do Real Madrid, que será poupado.

Vale lembrar que Vini Jr. só iria poder atuar em dos duelos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas, já que está suspenso por cartões. Outros atletas do clube espanhol voltam ao radar de Ancelotti e aparecem na pré-lista: o atacante Rodrygo e o zagueiro Éder Militão.

Além disso, a lista que será reduzida de 50 para 23 nomes conta com destaques do Campeonato Brasileiro. Foram pré-selecionados o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, o meio-campista Marcos Antônio, do São Paulo, os laterais-direitos Paulo Henrique e Vitinho, do Vasco da Gama e Botafogo, além do volante Danilo, também do Glorioso.

De fora da última convocação, outro que está no radar é o craque Neymar Júnior. De acordo com a CNN, o meia-atacante aparece na pré-lista e tem chances de ser chamado na convocação definitiva. Ele pode voltar a jogar pela Seleção após quase dois anos.

Carlo Ancelotti divulgará a lista final de convocados na próxima segunda, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A Seleção se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary.

Últimos compromissos da Seleção

Os últimos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 serão diante do Chile, no dia 4, às 21h30, no Maracanã, e depois no dia 9, quando visita a Bolívia, em El Alto, às 20h30.