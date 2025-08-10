"Foco principal é ajudar o Bahia", diz Juba sobre Seleção Brasileira

Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3 na Fonte Nova - Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

O Bahia tentou muito, mas não conseguiu sair com o triunfo da Fonte Nova neste sábado, 9. Em um jogo de duas viradas, o Tricolor empatou com o Fluminense em 3 a 3 pela 19ª rodada do Brasileirão, sentindo o peso na defesa após passar dois jogos invictos sem tomar gols.

Para Luciano Juba, lateral do Esquadrão, o grande problema estava no foco do Bahia: "Faltou concentração defensiva hoje. O sistema defensivo do Bahia cometeu algumas falhas, o Cano ficou livre duas vezes, ele é um atacante oportunista e marcou dois gols. Além disso, tivemos uma falha no terceiro gol”.

"A equipe do Fluminense é muito boa. Acabamos dando muitos espaços, o Cano finaliza muito bem, aquela bola de primeira é conhecida por todos. Deixamos ele um pouco livre, e ele aproveitou. É seguir trabalhando para que esses erros não aconteçam novamente e a que a equipe não tome os gols", analisou.

Contra o Flu, Juba atuou no meio-campo, suprindo espaços em um Bahia que vem sentindo desfalques principalmente no ataque. "O professor Rogério me encaixou nesse esquema para jogar ali por dentro, junto com o Caio, e está dando muito certo. Quando estamos sem a bola, eu viro lateral, e quando recuperamos, me lanço como um segundo volante, chegando perto da área adversária. Espero continuar ajudando o Bahia dessa forma", afirmou.

Os testes em novas posições estão alinhados com um crescimento de Juba, muito elogiado pelo próprio Ceni pela temporada que vem fazendo. "Este ano, diferente do ano passado, o Juba vem fazendo um grande ano, acho que em matéria de construção tem sido também um ponto diferencial para a gente", analisou o professor.

"Quando ele não joga pela largura, como foi na parte final, quando o Cauly entrou, era um jogador que joga por dentro e joga bem. Então, acho que a gente cria mais. Até que eu não sei os números, mas o que eu sinto do jogo é que a gente está mais próximo do gol, com mais oportunidades claras", continuou Ceni.

Para Juba, essa confiança do treinador pode ser inclusive o caminho rumo à Seleção Brasileira: "O professor Rogério sempre confiou em mim e no elenco. Ele passa essa confiança nos treinos, cobra quando necessário, e isso tem muito a ver com minha evolução. Também recebo muito apoio dos companheiros. Sobre a seleção, preciso seguir trabalhando firme aqui no Bahia e dando o meu melhor. Se for da vontade de Deus, e acontecer, ficarei muito feliz, mas meu foco principal é ajudar o Bahia dentro de campo".