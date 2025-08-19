Ceará enfrenta o Bahia e joga novamente em menos de 72 horas

O Bahia encara o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O calendário do futebol brasileiro nunca deixa de ser pauta ao longo do ano. Entre as muitas competições que dividem as semanas de maneira exaustiva e colocam quase qualquer clube brasileiro no topo da tabela dos que mais jogam no ano, como tanto foi comentado durante o Mundial de Clubes, os números de lesões crescem e o rendimento cai cada vez mais.

Agora, a "vítima" da vez é o Ceará - incluindo o confronto da semifinal da Copa do Nordeste contra o Bahia, o Vozão jogará dois jogos em apenas três dias, por choques de calendário entre a Copa e o Brasileirão.

A programação é intensa - tudo começou na última segunda-feira, 18, com treinos no Ceará que se seguiram até esta terça, 19. No final do dia, já é hora de voar para Salvador, antecipando a partida disputada na Fonte Nova na quarta, 20.

Às 21h30, o Vozão encara o Esquadrão fora de casa, em jogo único que decide a vaga na final da Copa do Nordeste. Após o jogo, no entanto, não existe tempo para comemorar um triunfo nem assimilar uma derrota.

No dia seguinte, quinta-feira, 21, o time já treina, ainda em Salvador, para o jogo seguinte, contra o Grêmio, pela 21ª rodada do Brasileirão. Voando no final do dia, o clube vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Chegando lá, na sexta-feira, 22, mais um treino, dessa vez no CT do Internacional. Tentando conseguir algum descanso, o time se prepara para o sábado, 23, quando encara o Grêmio às 21h da noite.

Após o Grêmio, o clube recebe uma semana livre até encarar o Juventude no outro sábado, 30, às 16h, também pelo Brasileirão.

Antes da maratona, o clube conta com três desfalques por lesão, com o goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho em tratamento de fisioterapia, e o lateral Matheus Bahia tratando um trauma sofrido no joelho esquerdo.

Cronograma