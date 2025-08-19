Bahia avança na contratação de atacante argentino

Mateo Sanabria, atacante argentino de 21 anos, está próximo de reforçar o Bahia na temporada 2025, após acordo nos detalhes finais da negociação. - Foto: Reprodução / @alainfcae

O atacante Mateo Sanabria deve ser o novo reforço do Bahia para a temporada. Após a chegada do goleiro João Paulo, o Esquadrão segue no mercado e está próximo de concretizar a contratação do ponta-esquerda do Al-Ain. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Portal A TARDE.

🚨Bahía está muy cerca de cerrar el fichaje de Mateo Sanabria.

*️⃣El club elevó la oferta a una compra y trabaja en los detalles finales para arribar a un entendimiento con Al Ain. pic.twitter.com/xe8Lz3rEFs — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 19, 2025

Conforme revelado por Merlo, o Bahia aumentou a proposta pelo jovem de 21 anos e trabalha nos detalhes finais para realizar a negociação em definitivo. O atleta argentino já havia demonstrado interesse em defender a camisa do Tricolor de Aço no início deste mês.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem é Mateo Sanabria?

Mateo Sanabria é um ponta-esquerda/meia-atacante argentino que estreou pelo Lanús, da primeira divisão argentina, em 2022, aos 18 anos. Na sua primeira temporada como profissional, disputou 22 jogos.

Na temporada seguinte, foi emprestado ao Central Córdoba, onde atuou entre 2023 e 2024 e ganhou notoriedade usando a camisa 10. Fez ainda quatro jogos no retorno ao Lanús antes de ser contratado pelo Al-Ain, então comandado por Leonardo Jardim.

O clube dos Emirados Árabes pagou cerca de 4 milhões de euros pelo jogador em agosto de 2024. Por lá, até o momento, disputou 33 jogos, com seis gols e duas assistências.