HOME > ESPORTES
Bahia avança na contratação de atacante argentino

Jogador de 21 anos deve reforçar o Esquadrão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/08/2025 - 11:08 h | Atualizada em 19/08/2025 - 11:23
Mateo Sanabria, atacante argentino de 21 anos, está próximo de reforçar o Bahia na temporada 2025, após acordo nos detalhes finais da negociação.
Mateo Sanabria, atacante argentino de 21 anos, está próximo de reforçar o Bahia na temporada 2025, após acordo nos detalhes finais da negociação.

O atacante Mateo Sanabria deve ser o novo reforço do Bahia para a temporada. Após a chegada do goleiro João Paulo, o Esquadrão segue no mercado e está próximo de concretizar a contratação do ponta-esquerda do Al-Ain. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Portal A TARDE.

Conforme revelado por Merlo, o Bahia aumentou a proposta pelo jovem de 21 anos e trabalha nos detalhes finais para realizar a negociação em definitivo. O atleta argentino já havia demonstrado interesse em defender a camisa do Tricolor de Aço no início deste mês.

Quem é Mateo Sanabria?

Mateo Sanabria é um ponta-esquerda/meia-atacante argentino que estreou pelo Lanús, da primeira divisão argentina, em 2022, aos 18 anos. Na sua primeira temporada como profissional, disputou 22 jogos.

Na temporada seguinte, foi emprestado ao Central Córdoba, onde atuou entre 2023 e 2024 e ganhou notoriedade usando a camisa 10. Fez ainda quatro jogos no retorno ao Lanús antes de ser contratado pelo Al-Ain, então comandado por Leonardo Jardim.

O clube dos Emirados Árabes pagou cerca de 4 milhões de euros pelo jogador em agosto de 2024. Por lá, até o momento, disputou 33 jogos, com seis gols e duas assistências.

x