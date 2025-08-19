Menu
COPA DO NORDESTE

Bahia x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam nesta quarta, 20, às 21h30, pela semifinal da Copa do Brasil

Por Marina Branco

19/08/2025 - 10:57 h | Atualizada em 19/08/2025 - 14:21
O Bahia encara o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste
O Bahia encara o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste -

Na casa do Corinthians, foi 2 a 1. Na tabela do Brasileirão, G-4 com segurança. Na Copa do Nordeste, semifinal. A temporada que vem sendo inesquecível para o Bahia promete ganhar mais um capítulo nesta quarta-feira, 20, contra o Ceará, dentro da Fonte Nova, às 21h30, buscando a tão sonhada vaga na final do torneio para conquistar o quinto título do Tricolor.

Na fase de grupos, o Bahia foi líder do Grupo B com 16 pontos, passando pelo Fortaleza nas quartas por 2 a 1. Nos oito jogos que disputou, venceu seis, empatou um e perdeu apenas um, enquanto o Ceará venceu quatro, empatou dois e perdeu dois. Do outro lado do placar, o Vozão terminou em terceiro no Grupo B, com 13 pontos, e passou pelo Sport nos pênaltis por 4 a 2 nas quartas.

O histórico dos dois é muito equilibrado - foram 56 jogos na história, com o Bahia vencendo 21, o Ceará vencendo 20, e outros 15 terminando em empate. O último confronto entre as duas equipes aconteceu no Brasileirão deste ano, dando o 21º triunfo ao Esquadrão por 1 a 0.

Leia Também:

Bahia x Ceará: a rivalidade entre Ceni e Condé ganha novo capítulo
Ex-Bahia desfalcam o Ceará em duelo decisivo diante do Esquadrão
Bahia se mantém firme no G-4 após empate entre Mirassol e Cruzeiro

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pela ESPN 2 na TV fechada, e no streaming pelo Disney+ e Premiere.

Prováveis escalações

Do lado do Bahia, desfalcam o time Kanu, Rodrigo Nestor e Erick, retidos no departamento médico. Já o Ceará sente falta de Fernando Miguel, Fernandinho e Luiz Otávio para o confronto.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Cauly, Kayky e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem

  • Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI);
  • Assistente 1: Márcio Iglesias Araújo Silva (PI);
  • Assistente 2: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI);
  • VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

Ver todas

