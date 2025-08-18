Menu
ESPORTES
CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia se mantém firme no G-4 após empate entre Mirassol e Cruzeiro

Tricolo segue com quatro pontos de diferença em relaão ao quinto colocado

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

18/08/2025 - 22:05 h | Atualizada em 18/08/2025 - 23:02
Michel Araújo, meia do Bahia
Michel Araújo, meia do Bahia -

O Bahia segue com quatro pontos de vantagem em relação ao 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, 18, o Mirassol empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 no 'Maião', em São Paulo, perdeu a chance de ultrapassar o Botafogo e colar no Tricolor na busca pelo G-4 do Brasileirão.

A equipe paulista segue na sexta posição com 29 pontos em 18 rodadas. O empate, por outro lado, também não foi bom para o clube mineiro, que perdeu a chance de ultrapassar o Palmeiras e permaneceu na terceira colocação com 38 pontos e dois jogos a mais que o Esquadrão de Aço — que tem duelos atrasados contra Internacional (Casa) e Vasco (Fora).

O Esquadrão de Aço, portanto, encerra a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta posição com 33 pontos em 18 rodadas, com quatro pontos a mais que o Botafogo (quinto colocado) e dez de diferença para o líder Flamengo.

Imagem ilustrativa da imagem Bahia se mantém firme no G-4 após empate entre Mirassol e Cruzeiro
| Foto: Rapha Marques/Cruzeiro

Leia Também:

Perto do Bahia, Kauê Furquim tem saída do Corinthians publicada no BID
Bahia busca repetir façanha contra o Ceará no Nordestão; relembre
Bahia: meio-campista treina normalmente e volta a ser opção para Ceni

O JOGO

O primeiro tempo começou intenso, com Kaio Jorge abrindo o placar para o Cruzeiro logo aos 4 minutos após cruzamento de Matheus Pereira. O Mirassol cresceu na partida, pressionando a saída de bola e criando chances, com destaque para Danielzinho e uma grande defesa de Cássio em finalização de Carlos Eduardo.

No segundo tempo, aos 19 minutos, Negueba marcou um golaço ao limpar a marcação e finalizar no ângulo, empatando o jogo para o Mirassol.

Tags:

Bahia campeonato brasileiro Cruzeiro mirassol

x