CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia se mantém firme no G-4 após empate entre Mirassol e Cruzeiro
Tricolo segue com quatro pontos de diferença em relaão ao quinto colocado
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia segue com quatro pontos de vantagem em relação ao 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, 18, o Mirassol empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 no 'Maião', em São Paulo, perdeu a chance de ultrapassar o Botafogo e colar no Tricolor na busca pelo G-4 do Brasileirão.
A equipe paulista segue na sexta posição com 29 pontos em 18 rodadas. O empate, por outro lado, também não foi bom para o clube mineiro, que perdeu a chance de ultrapassar o Palmeiras e permaneceu na terceira colocação com 38 pontos e dois jogos a mais que o Esquadrão de Aço — que tem duelos atrasados contra Internacional (Casa) e Vasco (Fora).
O Esquadrão de Aço, portanto, encerra a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta posição com 33 pontos em 18 rodadas, com quatro pontos a mais que o Botafogo (quinto colocado) e dez de diferença para o líder Flamengo.
O JOGO
O primeiro tempo começou intenso, com Kaio Jorge abrindo o placar para o Cruzeiro logo aos 4 minutos após cruzamento de Matheus Pereira. O Mirassol cresceu na partida, pressionando a saída de bola e criando chances, com destaque para Danielzinho e uma grande defesa de Cássio em finalização de Carlos Eduardo.
No segundo tempo, aos 19 minutos, Negueba marcou um golaço ao limpar a marcação e finalizar no ângulo, empatando o jogo para o Mirassol.
