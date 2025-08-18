Bahia busca repetir façanha contra o Ceará no Nordestão; relembre

Bahia e Ceará em final da Copa do Nordeste 2021 - Foto: Thais Magalhães/CBF

O Bahia vai ter uma missão familiar na próxima quarta-feira, 20: bater o Ceará pela Copa do Nordeste. Contra o Alvinegro, o Tricolor acumula seis jogos de invencibilidade e saiu derrotado pela última vez justamente em um jogo pela competição regional — pelo duelo de ida da decisão da edição de 2021.

Na ocasião, o clube cearense venceu o Esquadrão de Aço por 1 a 0, com gol marcado de falta nos acréscimos pelo atacante Jael. Naquela edição, inclusive, o clube baiano reverteu a vantagem na partida de volta e se consagrou tetracampeão após disputa de pênaltis.

Jael comemorando gol de falta sobre o Bahia no Estádio Pituaçu em 2021 | Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A partida do título foi um divisor de águas para a história do confronto recente, já que o Tricolor amargou à época um jejum de oito jogos sem vencer os cearenses — com seis derrotas consecutivas.

Após levantar o troféu em plena Arena Castelão, as equipes voltaram a se enfrentar em outras seis vezes, com retrospecto que marca cinco triunfos tricolores e um empate, em 11 gols feitos e apenas seis sofridos pelo Bahia.

Os times, inclusive, já chegaram a se enfrentar duas veses na atual temporada, em duelo que marcou dois triunfos — sendo o primeiro por 3 a 2 do Tricolor pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Jogando com um time alternativo e com alguns titulares entrando no decorrer do segundo tempo, o Esquadrão de Aço abriu três gols de diferença, sofreu dois na reta final, mas conseguiu segurar o resultado positivo.

Já no último, o clube baiano bateu o Alvinegro por 1 a 0 com gol de pênalti marcado pelo meia Everton Ribeiro aos 59 minutos do segundo tempo, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia venceu o Ceará por 1 a 0 pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro | Foto: Divulgação | ECBahia

Veja os últimos jogos entre Bahia e Ceará:

(V) Bahia 1 x 0 Ceará - Brasileirão 2025;

(V) Bahia 3 x 2 Ceará - Copa do Nordeste 2025 (fase de grupos);

(V) Ceará 1 x 2 Bahia - Copa do Nordeste 2024;

(E) Bahia 1 x 1 Ceará - Brasileirão 2021;

(V) Ceará 1 x 2 Bahia - Brasileirão 2021;

(V) Ceará 1 (2) x (4) 2 Bahia - Copa do Nordeste 2021 (Final);

Apesar de ser o mesmo adversário, a missão desta temporada é diferente. O Bahia recebe o Ceará em jogo único da semifinal, com início às 21h30, na Arena Fonte Nova.