Bahia vê chances de vaga na Libertadores dispararem no Brasileirão

Willian José, artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Se em 2024 o segundo turno do Campeonato Brasileiro iniciou com uma grande derradeira do Bahia, a primeira partida do Tricolor em 2025 deu indícios que o patamar mudou. Após vencer o Corinthians neste sábado, 16, o Esquadrão de Aço se consolidou no G-4 e viu suas chances de classificação à Copa Libertadores dispararem.

Neste fim de semana, o clube baiano abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Botafogo, que perdeu para o Palmeiras e estacionou na quinta posição. A distância, contudo, pode diminuir a depender do duelo entre Mirassol e Cruzeiro nesta segunda-feira, 18, no 'Maião', em São Paulo, para encerrar a 20ª rodada.

Na quarta posição com 33 pontos em 18 jogos, o Bahia tem 76.4% de chances para se classificar pela segunda vez consecutiva à Libertadores. De acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apenas os três primeiros colocados (Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente) estão na frente por uma vaga na competição internacional em 2026.

Se mantiver o mesmo aproveitamento de 61,11% até o fim do Campeonato, o Esquadrão de Aço terminaria o Brasileirão com 70 pontos conquistados e estaria 100% garantido na Libertadores. A probabilidade de título, inclusive, seriam de 54,7% — evidenciando a melhor campanha da história do clube baiano no Brasileirão de pontos corridos.

O Bahia alcançou o feito após bater o Corinthians e, mesmo com jogos atrasados, superou o desempenho da temporada passada, conquistando 33 pontos após 20 rodadas. Em 2024, o Tricolor havia chegado com 32 pontos no mesmo recorte.

""Os triunfos têm um peso muito grande. Mesmo sem controle do jogo, como normalmente temos, principalmente na Fonte Nova. Mas vencer é sempre uma boa resposta. O torcedor cobra, mas nos incentiva. Hoje teve uma boa presença de torcedores do Bahia aqui. Jogamos sempre com 30, 35, 40 mil na Fonte Nova. Um torcedor que incentiva e cobra bastante, e a gente tenta entregar com triunfos. Mas nem sempre vai ser possível", disse o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

Em campo, o Esquadrão de Aço volta a campo para escrever sua história na Copa do Nordeste. Pela semifinal da competição, o clube baiano encara o Ceará, na próxima quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

No Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta o Santos, no próximo domingo, 24, às 16h, em Salvador, pela 21ª rodada. O clube paulista demitiu o treinador Cleber Xavier neste domingo, 17, e não terá Neymar para encarar o Tricolor.