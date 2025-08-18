Michel Araújo: o artilheiro subestimado do Bahia no Brasileirão

Michel Araújo lidera artilharia do Bahia mesmo como reserva - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Poucos times no Brasil têm o privilégio de contar com um “reserva” tão efetivo quanto Michel Araújo. Contratado para dar mais robustez e profundidade ao elenco do Bahia, o uruguaio nunca foi unanimidade entre a torcida tricolor, mas tem conquistado cada vez mais seu espaço — seja substituindo um titular, no time reserva ou entrando ao longo das partidas.

Neste sábado, 16, por exemplo, Michel Araújo foi escolhido para substituir Éverton Ribeiro, suspenso após receber o 3º cartão amarelo. Apesar do próprio jogador admitir após o jogo que “não tem como suprir o camisa 10 tricolor”, foi dos pés do uruguaio que saiu o primeiro gol do Bahia diante do Corinthians.

Com o gol marcado, o meio-campista igualou o número de Luciano Juba e se tornou o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, com quatro bolas na rede. Entretanto, vale destacar que o uruguaio possui apenas 11 jogos no certame, tendo feito diante do Corinthians apenas seu segundo jogo como titular na Série A. Nas outras nove partidas, entrou sempre como suplente.

Luciano Juba (esq) e Michel Araújo (dir) comemoram gol do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Além da artilharia, Michel Araújo lidera outra estatística, desta vez entre todos os jogadores da edição de 2025 do Brasileirão: é o atleta com mais gols marcados saindo do banco de reservas.

Dos quatro tentos do jogador, três foram alcançados entrando como suplente:

Vs. Atlético-MG – entrou nos acréscimos;

Vs. Red Bull Bragantino – entrou aos 20 minutos do 2º tempo;

Vs. Vitória – entrou aos 19 minutos do 2º tempo.

Na temporada, Michel Araújo já disputou 32 jogos, marcou seis gols e distribuiu três assistências. Com nove participações em gols em 2025, o meio-campista está a nove gols e/ou assistências de igualar sua temporada com maior contribuição na carreira, quando marcou 15 gols e deu três passes para gol em 2022, defendendo as camisas do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e do Fluminense.



Eficiência em campo

Após o gol marcado contra o Corinthians, neste domingo, 17, o técnico Rogério Ceni elogiou a atuação de Michel Araújo e destacou o aproveitamento do jogador em relação aos minutos em campo.

Tem uma média impressionante de gols por minuto jogado Rogério Ceni - treinador do Bahia

O uruguaio possui, ao todo, 11 jogos no Brasileirão, mas contabilizando apenas os minutos em campo, disputou apenas três jogos completos. Somando os confrontos em que começou como titular e os que entrou durante as partidas, Michel Araújo jogou 286 minutos.

Portanto, conforme destacado por Ceni, Michel Araújo precisa de “apenas” 71,5 minutos em campo para balançar as redes com a camisa azul, vermelha e branca no Campeonato Brasileiro.

Desfalque a vista?

Na mesma partida que assumiu a artilharia do Bahia no Campeonato Brasileiro, Michel Araújo também sentiu desconforto na posterior e preocupa para a sequência da temporada. O atleta vai passar por avaliação médica.