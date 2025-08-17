Bahia aguarda exames e pode ter mais dois desfalques; saiba quem são

- Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo sentiram o adutor e a posterior, respectivamente, e podem desfalcar o Bahia nos próximos jogos da temporada. A dupla iniciou o jogo deste sábado, 16, contra o Corinthians entre os titulares e saiu dos gramados com dores. A informação foi divulgada pelo jornalista Yuri Santana.

A gravidade das contusões, no entanto, estão em aberto, já que os dois ainda realizarão exames médicos nos próximos dias. Gilberto teve que ser substituído pelo colombiano Santiago Arias no início do segundo tempo do triunfo por 2 a 1 sobre o clube paulista após cair no gramado alegando dores na virilha.

Já Michel Araújo, autor do primeiro gol diante do Corinthians — o terceiro mais rápido da atual edição do campeonato — teve a difícil missão de substituir o meia Everton Ribeiro e foi exaltado pelo técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

Além da dupla, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com Erick, Kanu e Erick Pulga, que seguem em tratamento das suas respectivas lesões. Este último, inclusive, foi advertido com o terceiro amarelo no Campeonato Brasileiro e não encara o Santos pelo Brasileirão.

O meio-campista Rodrigo Nestor fez atividades especiais afastado do restante do elenco no último treino tricolor, na última sexta-feira, 15, e também não foi relacionado para o duelo contra o Corinthians.