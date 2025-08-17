Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DOR DE CABEÇA!

Bahia aguarda exames e pode ter mais dois desfalques; saiba quem são

Dupla sentiu durante o triunfo por 2 a 1 contra o Corinthians

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/08/2025 - 19:03 h
Imagem ilustrativa da imagem Bahia aguarda exames e pode ter mais dois desfalques; saiba quem são
-

O lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo sentiram o adutor e a posterior, respectivamente, e podem desfalcar o Bahia nos próximos jogos da temporada. A dupla iniciou o jogo deste sábado, 16, contra o Corinthians entre os titulares e saiu dos gramados com dores. A informação foi divulgada pelo jornalista Yuri Santana.

A gravidade das contusões, no entanto, estão em aberto, já que os dois ainda realizarão exames médicos nos próximos dias. Gilberto teve que ser substituído pelo colombiano Santiago Arias no início do segundo tempo do triunfo por 2 a 1 sobre o clube paulista após cair no gramado alegando dores na virilha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já Michel Araújo, autor do primeiro gol diante do Corinthians — o terceiro mais rápido da atual edição do campeonato — teve a difícil missão de substituir o meia Everton Ribeiro e foi exaltado pelo técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

Michel Araújo, jogador do Bahia
Michel Araújo, jogador do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Além da dupla, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com Erick, Kanu e Erick Pulga, que seguem em tratamento das suas respectivas lesões. Este último, inclusive, foi advertido com o terceiro amarelo no Campeonato Brasileiro e não encara o Santos pelo Brasileirão.

Leia Também:

Neymar desfalca o Santos contra o Bahia na Fonte Nova; saiba motivo
Dorival Jr se impressiona com Kauê Furquim e lamenta ida ao Bahia
Ceni exalta Michel Araújo, herói "diferente" do mágico Everton Ribeiro

O meio-campista Rodrigo Nestor fez atividades especiais afastado do restante do elenco no último treino tricolor, na última sexta-feira, 15, e também não foi relacionado para o duelo contra o Corinthians.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Gilberto Michel Araújo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x