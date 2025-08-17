Menu
"MUITA QUALIDADE"

Dorival Jr se impressiona com Kauê Furquim e lamenta ida ao Bahia

Treinador do clube paulista exaltou a qualidade do jovem atacante de 16 anos

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/08/2025 - 16:15 h
Dorival Júnior, técnico do Corinthians
Dorival Júnior, técnico do Corinthians -

Principal motivo das provocações do Bahia após o triunfo tricolor sobre o Corinthians na Neo Química Arena, neste sábado, 16, o atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos, foi assunto na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, do clube paulista.

Um "garoto de muita qualidade" — foi como o comandante alvinegro descreveu o atleta. O treinador ainda lamentou a transferência do jogador ao Tricolor, que desembolou R$ 14 milhões de reais e pagou a multa rescisória do jovem.

De acordo com Dorival, existia a possibilidade real do Kauê ter estreado no futebol profissional justamente no duelo contra o Bahia.

"Era um garoto de muita qualidade, aliás é um cara de muita qualidade, que vinha trabalhando, estávamos trabalhando as possibilidades para ele, poderia ser até numa partida como hoje, mas lamento, não tem o que fazer. Mas é um garoto de evolução muito grande, me impressionou bastante, mas estávamos o preparando para os próximos momentos", disse o treinador.

Kauê Furquim, atacante de 16 anos
Kauê Furquim, atacante de 16 anos | Foto: Divulgação | Corinthians

Leia Também:

Ceni exalta Michel Araújo, herói "diferente" do mágico Everton Ribeiro
Bahia mostra nova face e garante triunfo com "consistência defensiva"
De vilão a herói, Ronaldo celebra atuação "excepcional" após triunfo

Sem Kauê Furquim, o Corinthians contou com os atletas da base Gui Negão e Kayke no time titular, que também foram elogiados por Dorival Júnior em entrevista coletiva.

"São garotos, estão crescendo nos treinos, buscando espaço e estamos apostando. Gostaria de estar mais equilibrado em pontuação para dar mais tranquilidade aos garotos, mas não tenho outra opção, temos que antecipar inclusive o momento, mas estão dando boa resposta e ganhando nossa confiança, assim ganharam mais oportunidades", disse o treinador.

Há um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro, o clube paulista aumentou a sequência negativa para seis jogos sem vitória na competição. A equipe ocupa a 13ª colocação com 22 pontos em 20 jogos.

Tags:

Bahia Dorival Júnior Kauê Furquim

x