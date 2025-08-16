TRIUNFO HISTÓRICO!
Bahia provoca o Corinthians após triunfo pelo Brasileirão: "Oportunismo"
Tricolor venceu o clube paulista por 2 a 1 na noite deste sábado, 16
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia aproveitou o triunfo sobre o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, para alfinetar o clube paulista, em meio à polêmica envolvendo a contratação do jovem atacante Kauê Furquim.
O Tricolor pagou R$ 14 milhões na multa rescisória do jogador de apenas 16 anos. O negócio gerou revolta no Corinthians, que considerou a investida como um ato “oportunista” e estuda medidas judiciais contra a equipe e o City Football Group, controlador da SAF do Bahia.
Carlos Roberto Auricchio, diretor da base do Timão, criticou o momento escolhido pelo Esquadrão para contratar o atleta, afirmando que o staff do jogador se aproveitou de negociações internas para garantir a transferência.
Após o triunfo em São Paulo, o Bahia respondeu à fala do dirigente corinthiano nas redes sociais. Em notificação do aplicativo oficial do clube, a equipe escreveu:
Bahia vence o Corinthians fora de casa mostrando oportunismo. Seja oportunista também: torne-se Sócio Esquadrão e aproveite!
No X (antigo Twitter), o clube ainda detalhou o conceito de “oportunismo”:
😌 Um Triunfo Oportunista!— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 17, 2025
Seja você também: torne-se Sócio Esquadrão! #AssociouBrocou #BBMP pic.twitter.com/X3QVAzRkZx
Nota oficial:— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 17, 2025
O Bahia venceu.
Dentro de campo, o triunfo também marca a segunda vitória do Bahia na Neo Química Arena e mantém o Tricolor na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos em 18 jogos.
