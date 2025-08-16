Bahia provoca o Corinthians após triunfo pelo Brasileirão: "Oportunismo"

Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Corinthians - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia aproveitou o triunfo sobre o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, para alfinetar o clube paulista, em meio à polêmica envolvendo a contratação do jovem atacante Kauê Furquim.

O Tricolor pagou R$ 14 milhões na multa rescisória do jogador de apenas 16 anos. O negócio gerou revolta no Corinthians, que considerou a investida como um ato “oportunista” e estuda medidas judiciais contra a equipe e o City Football Group, controlador da SAF do Bahia.

Carlos Roberto Auricchio, diretor da base do Timão, criticou o momento escolhido pelo Esquadrão para contratar o atleta, afirmando que o staff do jogador se aproveitou de negociações internas para garantir a transferência.

Após o triunfo em São Paulo, o Bahia respondeu à fala do dirigente corinthiano nas redes sociais. Em notificação do aplicativo oficial do clube, a equipe escreveu:

Bahia vence o Corinthians fora de casa mostrando oportunismo.

No X (antigo Twitter), o clube ainda detalhou o conceito de “oportunismo”:

Nota oficial:



O Bahia venceu. — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 17, 2025

Dentro de campo, o triunfo também marca a segunda vitória do Bahia na Neo Química Arena e mantém o Tricolor na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos em 18 jogos.