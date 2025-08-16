Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRIUNFO HISTÓRICO!

Bahia provoca o Corinthians após triunfo pelo Brasileirão: "Oportunismo"

Tricolor venceu o clube paulista por 2 a 1 na noite deste sábado, 16

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/08/2025 - 23:54 h | Atualizada em 17/08/2025 - 0:08
Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Corinthians
Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Corinthians -

O Bahia aproveitou o triunfo sobre o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, para alfinetar o clube paulista, em meio à polêmica envolvendo a contratação do jovem atacante Kauê Furquim.

O Tricolor pagou R$ 14 milhões na multa rescisória do jogador de apenas 16 anos. O negócio gerou revolta no Corinthians, que considerou a investida como um ato “oportunista” e estuda medidas judiciais contra a equipe e o City Football Group, controlador da SAF do Bahia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Carlos Roberto Auricchio, diretor da base do Timão, criticou o momento escolhido pelo Esquadrão para contratar o atleta, afirmando que o staff do jogador se aproveitou de negociações internas para garantir a transferência.

Após o triunfo em São Paulo, o Bahia respondeu à fala do dirigente corinthiano nas redes sociais. Em notificação do aplicativo oficial do clube, a equipe escreveu:

Bahia vence o Corinthians fora de casa mostrando oportunismo. Seja oportunista também: torne-se Sócio Esquadrão e aproveite!

Leia Também:

Oportunista, Bahia bate o Corinthians e cala a Neo Química
Pulga retorna e Bahia divulga relacionados sem Everton Ribeiro
Bahia vai vencer o Corinthians? Saiba os palpites das IAs

No X (antigo Twitter), o clube ainda detalhou o conceito de “oportunismo”:

Dentro de campo, o triunfo também marca a segunda vitória do Bahia na Neo Química Arena e mantém o Tricolor na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos em 18 jogos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Corinthians
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Corinthians
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Corinthians
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Corinthians
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x