INVENCIBILIDADE AUMENTADA!
Oportunista, Bahia bate o Corinthians e cala a Neo Química
Triunfo tricolor contou com reviravolta do goleiro Ronaldo, que fez boas defesas no 2º tempo
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia conquistou um resultado histórico na Neo Química Arena neste sábado, 16. Com gols de Michel Araújo e Willian José, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 1 e somou três pontos fundamentais para seguir firme no G-4 do Campeonato Brasileiro. Gui Negão marcou o gol do 'Timão'.
Foi apenas a segunda vitória do Esquadrão de Aço no estádio corinthiano e o segundo triunfo do técnico Rogério Ceni sobre o adversário— o primeiro foi a goleada por 5 a 1, em 2023.
O resultado mantém o Tricolor na quarta colocação, com 33 pontos em 18 jogos, agora a sete de distância do líder Flamengo, e aumenta a invencibilidade para oito jogos sem vencer no Brasileirão — a maior entre todos os times da competição.
O Corinthians, por outro lado, completou um mês sem vencer neste sábado, 16, e aumentou a sequência negativa para cinco jogos sem vitórias.
O Bahia volta a campo na quarta-feira, 20, às 21h30, contra o Ceará, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, o próximo desafio será diante do Santos, no domingo, 24, às 16h, em Salvador.
Leia Também:
O duelo também foi marcado por um ambiente tenso fora das quatro linhas. Dias antes da partida, o Corinthians anunciou oficialmente o corte de relações institucionais com o Bahia, após acusar o Tricolor de aliciamento na contratação do jovem Kauê Furquim.
O JOGO
O jogo começou em ritmo intenso. Logo aos 2 minutos, Michel Araújo fez jogada individual e abriu o placar, marcando o terceiro gol mais rápido desta edição do Brasileirão. Pouco depois, o Corinthians chegou a empatar, mas o gol foi anulado por toque de mão.
Aos 31 minutos, Gui Negão acertou um belo voleio para empatar, após saída atrapalhada do goleiro Ronaldo. Antes do intervalo, Kayky sofreu pênalti e Willian José, artilheiro isolado do Bahia na temporada, recolocou o Tricolor na frente.
Se no primeiro tempo o goleiro Ronaldo foi personagem negativo na falha que originou o gol do empate, no segundo ele se transformou em herói. O camisa 96 fez defesas difíceis e evitou gols que poderiam dar a igualdade ao Timão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes