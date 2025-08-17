Ceni exalta Michel Araújo, herói "diferente" do mágico Everton Ribeiro

Michel Araújo, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Michel Araújo tinha a díficil missão de substituir o suspenso Everton Ribeiro no triunfo do Bahia por 2 a 1 sobre o Corinthians e, apesar de ser "diferente" do camisa 10, como apontou Rogério Ceni em entrevista coletiva, foi decisivo mais uma vez ao marcar o terceiro gol mais rápido da atual edição do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio começou entre os titulares e, aos dois minutos do primeiro tempo, fez jogada individual pelo lado esquerdo e finalizou sem chances para o goleiro Hugo Souza, do clube paulista.

"Ele é diferente de Everton Ribeiro. Mas acho que Michel foi bem, fez o gol, ajudou bastante. Melhorou com o passar do tempo, perdeu algumas bolas porque está sem ritmo, mas fez o gol mais uma vez. Tem uma média impressionante de gols por minuto jogado", analisou Rogério na coletiva após o resultado histórico.

Suprir o Everton Ribeiro não tem como, ele é um mágico, genial Michel Araújo - Em entrevista ao Canal do Puco na zona mista da Neo Química

Ceni atribuiu a "manutenção da posse de bola" ao capitão — característica que faltou ao Tricolor neste sábado, 16. Além disso, o treinador destacou a importância do camisa 10, que "desncansou alguns dias" para "estar mais inteiro nos próximos jogos".

"Seria injusto falar algo nesse sentido porque quem jogou no lugar dele foi responsável direto pelo nosso sucesso no jogo. Michel se doa muito. Claro que o Everton faz falta sempre, para qualquer time. A manutenção da posse de bola passa por ele, mas o Michel ajudou muito também. Seria injusto. Acho que foi bom para o Everton descansar alguns dias e estar mais inteiro nos próximos jogos", completou.

Na entrevista coletiva após o resultado histórico, Rogério Ceni destacou a atuação da dupla de zaga do Bahia e a reviravolta "excepcional" do goleiro Ronaldo, destaques do Tricolor durante o jogo contra o Corinthians.

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 20, às 21h30, contra o Ceará, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste.