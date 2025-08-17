Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEFESA SÓLIDA!

Bahia mostra nova face e garante triunfo com "consistência defensiva"

Rogério Ceni exaltou a atuação da dupla de zaga no triunfo sobre o Corinthians

Por Lucas Vilas Boas

17/08/2025 - 6:56 h | Atualizada em 17/08/2025 - 10:39
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia -

O Bahia talvez tenha conquistado o triunfo mais "diferente" da atual temporada, já que não teve muita posse de bola — diferentemente da sua característica habitual. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, o treinador Rogério Ceni destacou a "consistência defensiva" de uma equipe que sofreu com falhas no mesmo sistema em jogos passados — especialmente contra Fluminense e Retrô.

"A posse de bola hoje não foi das melhores. Seguramos pouco a bola devido à pressão intensa do Corinthians. Foi impressionante o ritmo deles no primeiro tempo. Hoje não tivemos a posse, mas mantivemos a consistência defensiva, principalmente quando eles começaram a colocar pontas. Nós nos defendemos como podíamos. Tivemos ainda bons contra-ataques", disse o comandante.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ceni já bateu na tecla muitas vezes que ter a bola é o melhor jeito de se defender e , sem ela no duelo deste sábado, 16, o Bahia precisou de "disciplina" para superar o Corinthians. Além dos homens de frente — Kayky, Ademir e Willian José — o treinador exaltou a atuação de David Duarte e Ramos Mingo, que, segundo ele, foram os destaques da partida.

Leia Também:

Oportunista, Bahia bate o Corinthians e cala a Neo Química
Pulga retorna e Bahia divulga relacionados sem Everton Ribeiro
Bahia vai vencer o Corinthians? Saiba os palpites das IAs

"Acho que a dedicação de todos. A dupla de zaga foi destaque, tiraram todas as bolas da área. Fomos objetivos no primeiro tempo, duas finalizações e dois gols. Acho que são vários fatores. O um contra um do Kayky, a velocidade do Ademir, o Willian fazendo parede. Tivemos muita disciplina, defendemos em linha de cinco, Lucho voltou para marcar", completou o comandante.

Com Ronaldo mais confiante após sua atuação "excepcional", o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova, contra o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia corinthians Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x