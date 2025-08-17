Bahia mostra nova face e garante triunfo com "consistência defensiva"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia talvez tenha conquistado o triunfo mais "diferente" da atual temporada, já que não teve muita posse de bola — diferentemente da sua característica habitual. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, o treinador Rogério Ceni destacou a "consistência defensiva" de uma equipe que sofreu com falhas no mesmo sistema em jogos passados — especialmente contra Fluminense e Retrô.

"A posse de bola hoje não foi das melhores. Seguramos pouco a bola devido à pressão intensa do Corinthians. Foi impressionante o ritmo deles no primeiro tempo. Hoje não tivemos a posse, mas mantivemos a consistência defensiva, principalmente quando eles começaram a colocar pontas. Nós nos defendemos como podíamos. Tivemos ainda bons contra-ataques", disse o comandante.

Ceni já bateu na tecla muitas vezes que ter a bola é o melhor jeito de se defender e , sem ela no duelo deste sábado, 16, o Bahia precisou de "disciplina" para superar o Corinthians. Além dos homens de frente — Kayky, Ademir e Willian José — o treinador exaltou a atuação de David Duarte e Ramos Mingo, que, segundo ele, foram os destaques da partida.

"Acho que a dedicação de todos. A dupla de zaga foi destaque, tiraram todas as bolas da área. Fomos objetivos no primeiro tempo, duas finalizações e dois gols. Acho que são vários fatores. O um contra um do Kayky, a velocidade do Ademir, o Willian fazendo parede. Tivemos muita disciplina, defendemos em linha de cinco, Lucho voltou para marcar", completou o comandante.

Com Ronaldo mais confiante após sua atuação "excepcional", o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova, contra o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste.