ESPORTES
De vilão a herói, Ronaldo celebra atuação "excepcional" após triunfo
Goleiro foi o destaque do segundo tempo da vitória sobre o Corinthians
Por Lucas Vilas Boas
O triunfo do Bahia por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste sábado, 16, na Neo Química Arena, teve um protagonista inesperado: o goleiro Ronaldo. O camisa 96 do Tricolor começou a partida com um erro que gerou o gol do adversário, mas rapidamente se redimiu e tornou-se peça-chave para a manutenção do resultado.
No segundo tempo, Ronaldo fez defesas decisivas que impediram o empate do Corinthians e passou de vilão a herói dentro de campo. Na saída do gramado, o arqueiro destacou a importância do resultado para, enfim, ultrapassar a meta dos 31 pontos no Brasileirão.
"Importante esse triunfo. A gente que vem de três empates consecutivos, mas mesmo assim uma invencibilidade. A gente precisava demonstrar hoje que dava para alcançar a meta do ano passado de 31 pontos, agora temos 33. A gente sempre batia nisso todo dia, tivemos uma semana cheia que foi muito bem trabalhada para preparar para esse jogo", disse Ronaldo em entrevista ao Premiere.
Fico feliz pela atuação, eu trabalho para ajudar o Bahia, tenho muita convicção do meu trabalho, independente de qualquer coisa, é isso que eu carrego
Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni não deixou de elogiar o goleiro tricolor e usou a palavra "excepcional" para falar da sua atuação durante o segundo tempo. Além disso, o treinador projetou o jogador com mais confiança para o duelo de quarta-feira, contra o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste.
"Acho que ele fez um segundo tempo excepcional. Acho que ele precisava disso, precisava ganhar confiança para quarta-feira. Importante reverter esse quadro, ele fez boas defesas no segundo tempo. Fico feliz porque o goleiro vive de confiança. Esses últimos 45 minutos foram importantíssimos para a sequência dele", disse o comandante.
Agora, o Tricolor foca na Copa do Nordeste, enfrentando o Ceará na quarta-feira, 20, às 21h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em duelo válido pelas semifinais do torneio regional.
