Neymar desfalca o Santos contra o Bahia na Fonte Nova; saiba motivo

Neymar, atacante do Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

Ídolo e melhor jogador do Santos, o atacante Neymar Jr. não vai encarar o Bahia pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação durante o duelo contra o Vasco, neste domingo, 17, e vai cumprir suspensão automática na próxima rodada.

Por coincidência, o Tricolor recebe o clube paulista no dia do aniversário de 14 anos do seu filho mais velho — Davi Lucca, em 24 de agosto.

O atleta de 33 anos bateu de frente com o Tricolor pela última vez na edição de 2012 do Brasileirão e, na ocasião, contribuiu com uma assistência na derrota por 3 a 1 para o Tricolor pela 20ª rodada. Neto, Gabriel e Souza 'Caveirão' marcaram os gols do Esquadrão de Aço na Vila Belmiro.

Último jogo de Neymar contra o Bahia terminou com triunfo tricolor | Foto: Ricardo Saibun/Divulgação/Santos FC

Nesta temporada, Bahia e Santos se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova. Antes, o Tricolor entra em campo contra o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, na quarta-feira, 20, às 21h30, em Salvador.