Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESFALQUE!

Neymar desfalca o Santos contra o Bahia na Fonte Nova; saiba motivo

Clubes se enfrentam no dia do aniversário de Davi Lucca, filho mais velho do atacante

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/08/2025 - 17:07 h | Atualizada em 17/08/2025 - 17:19
Neymar, atacante do Santos
Neymar, atacante do Santos -

Ídolo e melhor jogador do Santos, o atacante Neymar Jr. não vai encarar o Bahia pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação durante o duelo contra o Vasco, neste domingo, 17, e vai cumprir suspensão automática na próxima rodada.

Por coincidência, o Tricolor recebe o clube paulista no dia do aniversário de 14 anos do seu filho mais velho — Davi Lucca, em 24 de agosto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O atleta de 33 anos bateu de frente com o Tricolor pela última vez na edição de 2012 do Brasileirão e, na ocasião, contribuiu com uma assistência na derrota por 3 a 1 para o Tricolor pela 20ª rodada. Neto, Gabriel e Souza 'Caveirão' marcaram os gols do Esquadrão de Aço na Vila Belmiro.

Último jogo de Neymar contra o Bahia terminou com triunfo tricolor
Último jogo de Neymar contra o Bahia terminou com triunfo tricolor | Foto: Ricardo Saibun/Divulgação/Santos FC

Leia Também:

Dorival Jr se impressiona com Kauê Furquim e lamenta ida ao Bahia
Ceni exalta Michel Araújo, herói "diferente" do mágico Everton Ribeiro
Bahia mostra nova face e garante triunfo com "consistência defensiva"

Nesta temporada, Bahia e Santos se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova. Antes, o Tricolor entra em campo contra o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, na quarta-feira, 20, às 21h30, em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia neymar santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar, atacante do Santos
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Neymar, atacante do Santos
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Neymar, atacante do Santos
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Neymar, atacante do Santos
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x