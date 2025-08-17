DESFALQUE!
Neymar desfalca o Santos contra o Bahia na Fonte Nova; saiba motivo
Clubes se enfrentam no dia do aniversário de Davi Lucca, filho mais velho do atacante
Por Lucas Vilas Boas
Ídolo e melhor jogador do Santos, o atacante Neymar Jr. não vai encarar o Bahia pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação durante o duelo contra o Vasco, neste domingo, 17, e vai cumprir suspensão automática na próxima rodada.
Por coincidência, o Tricolor recebe o clube paulista no dia do aniversário de 14 anos do seu filho mais velho — Davi Lucca, em 24 de agosto.
O atleta de 33 anos bateu de frente com o Tricolor pela última vez na edição de 2012 do Brasileirão e, na ocasião, contribuiu com uma assistência na derrota por 3 a 1 para o Tricolor pela 20ª rodada. Neto, Gabriel e Souza 'Caveirão' marcaram os gols do Esquadrão de Aço na Vila Belmiro.
Nesta temporada, Bahia e Santos se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova. Antes, o Tricolor entra em campo contra o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, na quarta-feira, 20, às 21h30, em Salvador.
