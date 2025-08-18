Marcos Felipe brilha na estreia pelo Eyüpspor; assista aos lances

Na estreia pelo Eyüpspor, Marcos Felipe se destaca com sete defesas e nota 8,2, mesmo com derrota por 2 a 1 para o Beşiktaş na 2ª rodada do Campeonato Turco. - Foto: Reproduação / @eyupsporkulubu

Novos ares: o goleiro Marcos Felipe fez sua estreia com a camisa do Eyüpspor. Após ser oficialmente apresentado na última sexta-feira, 16, o ex-camisa 22 do Bahia mal teve tempo para se adaptar ao clima turco e já foi escalado para entrar em campo.

Em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Turco, Marcos Felipe foi o escolhido pelo técnico Selçuk Sahin para defender a meta do Eyüpspor diante do Beşiktaş, neste domingo, 17.

Apesar da derrota por 2 a 1, o goleiro foi eleito o melhor em campo pelo Sofascore, com nota 8,2. No jogo, o arqueiro realizou sete defesas, sendo cinco delas dentro da área.

A boa atuação de Marcos Felipe garantia o empate para o Eyüpspor, mas, nos acréscimos, Rafa Silva marcou o gol da vitória do Beşiktaş após passe de Gabriel Paulista, ex-Vitória.

Veja os lances da estreia de Marcos Felipe:

Marcos Felipe vs Besiktas (F)



Estreia Completa.



Marcos Felipe: altos e baixos e a perda da titularidade no Bahia

Contratado por empréstimo junto ao Fluminense na reta final de 2022, Marcos Felipe foi adquirido em definitivo pelo Esquadrão na temporada seguinte, em 2023. Contudo, nunca foi unanimidade entre a torcida tricolor.

Titular desde que foi contratado, o goleiro perdeu a vaga na reta final de 2024 e iniciou a atual temporada no banco de reservas, mas retomou a titularidade. Entretanto, novamente perdeu a posição cativa após a chegada de Ronaldo.

Entre idas e vindas, Marcos Felipe voltou ao onze inicial depois da lesão de Ronaldo contra o Cruzeiro.

Apesar de reassumir a meta, o goleiro permaneceu cercado de dúvidas por parte da torcida azul, vermelha e branca. Após consecutivos erros, com o ponto final ocorrendo no jogo contra o América de Cali — em que protagonizou uma verdadeira lambança com a defesa tricolor —, perdeu novamente a titularidade, e foi negociado por empréstimo de um ano ao futebol turco.