Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASA NOVA!

Marcos Felipe brilha na estreia pelo Eyüpspor; assista aos lances

Mesmo com derrota por 2 a 1 para o Beşiktaş, goleiro se destaca como melhor em campo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/08/2025 - 9:41 h
Na estreia pelo Eyüpspor, Marcos Felipe se destaca com sete defesas e nota 8,2, mesmo com derrota por 2 a 1 para o Beşiktaş na 2ª rodada do Campeonato Turco.
Na estreia pelo Eyüpspor, Marcos Felipe se destaca com sete defesas e nota 8,2, mesmo com derrota por 2 a 1 para o Beşiktaş na 2ª rodada do Campeonato Turco. -

Novos ares: o goleiro Marcos Felipe fez sua estreia com a camisa do Eyüpspor. Após ser oficialmente apresentado na última sexta-feira, 16, o ex-camisa 22 do Bahia mal teve tempo para se adaptar ao clima turco e já foi escalado para entrar em campo.

Em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Turco, Marcos Felipe foi o escolhido pelo técnico Selçuk Sahin para defender a meta do Eyüpspor diante do Beşiktaş, neste domingo, 17.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia supera recordes e tem melhor campanha da história no Brasileirão
Bahia abre quatro pontos de vantagem no G-4 com vitória do Palmeiras
Bahia vira “pedra no sapato” dos paulistas na Série A do Brasileirão

Apesar da derrota por 2 a 1, o goleiro foi eleito o melhor em campo pelo Sofascore, com nota 8,2. No jogo, o arqueiro realizou sete defesas, sendo cinco delas dentro da área.

A boa atuação de Marcos Felipe garantia o empate para o Eyüpspor, mas, nos acréscimos, Rafa Silva marcou o gol da vitória do Beşiktaş após passe de Gabriel Paulista, ex-Vitória.

Veja os lances da estreia de Marcos Felipe:

Marcos Felipe: altos e baixos e a perda da titularidade no Bahia

Contratado por empréstimo junto ao Fluminense na reta final de 2022, Marcos Felipe foi adquirido em definitivo pelo Esquadrão na temporada seguinte, em 2023. Contudo, nunca foi unanimidade entre a torcida tricolor.

Titular desde que foi contratado, o goleiro perdeu a vaga na reta final de 2024 e iniciou a atual temporada no banco de reservas, mas retomou a titularidade. Entretanto, novamente perdeu a posição cativa após a chegada de Ronaldo.

Entre idas e vindas, Marcos Felipe voltou ao onze inicial depois da lesão de Ronaldo contra o Cruzeiro.

Apesar de reassumir a meta, o goleiro permaneceu cercado de dúvidas por parte da torcida azul, vermelha e branca. Após consecutivos erros, com o ponto final ocorrendo no jogo contra o América de Cali — em que protagonizou uma verdadeira lambança com a defesa tricolor —, perdeu novamente a titularidade, e foi negociado por empréstimo de um ano ao futebol turco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Besiktas Campeonato turco Eyüpspor marcos felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Na estreia pelo Eyüpspor, Marcos Felipe se destaca com sete defesas e nota 8,2, mesmo com derrota por 2 a 1 para o Beşiktaş na 2ª rodada do Campeonato Turco.
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Na estreia pelo Eyüpspor, Marcos Felipe se destaca com sete defesas e nota 8,2, mesmo com derrota por 2 a 1 para o Beşiktaş na 2ª rodada do Campeonato Turco.
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Na estreia pelo Eyüpspor, Marcos Felipe se destaca com sete defesas e nota 8,2, mesmo com derrota por 2 a 1 para o Beşiktaş na 2ª rodada do Campeonato Turco.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Na estreia pelo Eyüpspor, Marcos Felipe se destaca com sete defesas e nota 8,2, mesmo com derrota por 2 a 1 para o Beşiktaş na 2ª rodada do Campeonato Turco.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x