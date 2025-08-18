Bahia vira “pedra no sapato” dos paulistas na Série A do Brasileirão

Bahia venceu o Corinthians na Neo Química Arena - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Além de aumentar a invencibilidade para oito jogos consecutivos sem perder, o Bahia conquistou um feito importante após o triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians na Neo Química Arena. O duelo deste sábado, 16, foi o sexto contra equipes paulistas no Campeonato Brasileiro e a quarta vitória tricolor neste retrospecto.

Quando viajou para São Paulo anteriormente, para encarar o Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras no Allianz Parque e o Bragantino no 'Nabizão', o Bahia retornou à Salvador com sete pontos na bagagem. Nas outras partidas como mandantes — contra Mirassol, São Paulo e o próprio Corinthians — o Esquadrão de Aço somou cinco pontos.

Confira os jogos do Bahia contra times paulistas neste Campeonato Brasileiro:

(E) Bahia 1 x 1 Corinthians (30/03);

(E) Santos 2 x 2 Bahia (06/04);

(E) Bahia 1 x 1 Mirassol (13/04);

(T) Palmeiras 0 x 1 Bahia (27/04);

(T) Bahia 2 x 1 São Paulo (31/05);

(T) Bragantino 0 x 3 Bahia (12/06);

(T) Corinthians 1 x 2 Bahia (16/08);

Kayky marcou o gol do triunfo sobre o Palmeiras no Allianz Parque | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

São Paulo é o estado com mais representantes neste Campeonato Brasileiro — com seis equipes. Com mais cinco jogos pela frente, o Tricolor entra em campo no próximo domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova, para manter o retrospecto positivo, já que encara o Santos — que não terá Neymar e o técnico Cleber Xavier, demitido após goleada humilhante neste domingo, 17.

Além do 'Peixe', o Esquadrão de Aço ainda se cruzará com o Mirassol (Fora), Palmeiras (Casa), São Paulo (Fora) e Bragantino (Casa) pelos confrontos contra os clubes paulistas da Série A do Campeonato Brasileiro. Vale mencionar que o clube baiano nunca na história dos pontos corridos terminou a Série A do Brasileiro sem perder para um time do estado de São Paulo

Antes de encarar o Santos, o Bahia tem um compromisso importante contra o Ceará, na quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste