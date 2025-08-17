Santos anuncia demissão de treinador antes de encarar o Bahia

Cleber Xavier, ex-treinador do Santos - Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Santos terá que encarar o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro com mudança no comando técnico. Após sofrer a goleada humilhante por 6 a 0 para o Vasco, neste domingo, 17, o clube paulista anunciou a demissão do treinador Cleber Xavier.

"O Santos FC comunica a saída do técnico Cléber Xavier. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira" Escreveu o 'Peixe' nas redes sociais

Cleber deixa o Santos com um retrospecto negativo — cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas em 15 jogos. Além disso, o clube paulista ocupa a 15ª posição com 21 pontos em 19 jogos no Campeonato Brasileiro.

De volta a 'estaca zero' na busca por um treinador, o Santos deve priorizar o retorno do argentino Jorge Sampaoli de acordo com o portal GE.

Desfalque de peso

Além de lidar com o momento conturbado, o Peixe terá que superar a ausência do atacante Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática na Arena Fonte Nova. O Camisa 10 deixou o campo chorando após sofrer a maior goleada da carreira diante do Vasco.