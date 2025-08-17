Erick Pulga recebe terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra o Santos

Erick Pulga, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Em fase de recuperação de um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, o atacante Erick Pulga recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e vai cumprir suspensão automática contra o Santos, no próximo domingo, 25.

O jogador foi advertido enquanto estava no banco de reservas no triunfo por 2 a 1 sobre o clube paulista. Apesar de não ter entrado em campo, a partida marcou o retorno do jogador de 24 anos à lista de relacionados após três jogos afastado dos gramados.

Repetindo estratégia que foi utilizada pelo atacante Biel, atualmente no Atlético-MG, em 2024, Pulga aproveitou que estava pendurado e "zerou" os cartões no Campeonato Brasileiro. Quando estiver à disposição novamente, o atleta retornará sem advertências acumuladas.

"Hoje não tivemos o Pulga, queria usar ele 15 minutos, mas ele infelizmente havia tomado cartão e agora vamos ter que deixar mais um tempinho, quem sabe para quarta-feira ele pode estar participando, ou se não quando voltar o Campeonato Brasileiro", disse o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva

Rogério Ceni despistou sobre o amarelo advertido à Erick Pulga | Foto: Divulgação | ECBahia

Se ainda não tiver condições de atuar na próxima quarta-feira, 20, contra o Ceará, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste, o atacante deve retornar apenas no dia 28 de agosto, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O duelo acontece em uma quinta-feira, às 19h30, contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova.

Opções para o treinador

Sem Pulga até lá, a tendência é que Kayky continue sendo utilizado pelo lado esquerdo — fora da sua posição habitual. Contra o Corinthians, o camisa 37 sofreu o pênalti que deu origem ao segundo gol do Tricolor, marcado pelo artilheiro Willian José.

O jovem Tiago também é uma opção para o técnico Rogério Ceni, que comentou a possibilidade neste sábado, 16.