Neymar deixa campo chorando após sofrer maior goleada da carreira

Neymar não segurou as lágrimas após a goleada de 6x0 para o Vasco, a maior do clube e da sua carreira. - Foto: Reprodução | TV Globo

"Foi uma merda". Com essa frase o camisa 10 e capitão do Santos, Neymar, resumiu a atuação do time, que perdeu por 6x0 para o Vasco no Morumbis, a maior goleada sofrida pelo clube como mandante e também a maior derrota de sua carreira.

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, o craque sentou no gramado e começou a chorar. Em seguida, se levantou e foi abraçado pelo técnico adversário, Fernando Diniz, enquanto se dirigia para os vestiários.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade", disse Neymar.



Antes dessa derrota para o Vasco, as maiores goleadas sofridas por Neymar foram por 4 a 0: também pelo Peixe, na final do Mundial de Clubes de 2011, contra o Barcelona, e pelo Barça diante do PSG, em 2017, nas oitavas da Liga dos Campeões.