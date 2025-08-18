Ceni destaca invencibilidade do Bahia, mas alerta: "Estamos no limite"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

O triunfo do Bahia sobre o Corinthians consolidou o Tricolor no G-4 do Campeonato Brasileiro e aumentou a invencibilidade para oito jogos sem perder — a maior entre todos os clubes da Série A. Questionado sobre uma possível briga pelo título até o final do torneio, Rogério Ceni optou por uma visão mais "realista" e destacou que o Esquadrão de Aço está no seu limite.

Em quarto colocado com 33 pontos em 18 jogos, a equipe baiana segue com dez pontos de diferença em relação ao líder Flamengo e terá a vantagem de encarar clube carioca, além dos outros dois primeiros colocados — Palmeiras e Cruzeiro — como mandante no 2º turno do Brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu quero sempre vencer, mas temos que ser realistas. Sabemos que estamos no limite. Mas não falta dedicação de todos. Acho que tivemos boas chances de gol, o Corinthians teve mais, mas é a lógica do futebol, o Corinthians é muito forte em sua casa. O Dorival faz um bom trabalho, mas às vezes a bola não entra. Para nós é importante manter os jogos de invencibilidade e continuar somando pontos mesmo diante dessas circunstâncias. Hoje não tivemos o Pulga, queria usar ele 15 minutos, mas não foi possível", analisou Rogério Ceni em entrevista coletiva.

O Bahia, que não sabe o que é derrota há quase três meses no Campeonato Brasileiro, possui a maior sequência invicta da competição — seguido do São Paulo, que não perde há sete jogos. A última derrota tricolor na Série A aconteceu no dia 25 maio, por 1 a 0, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Confira a sequência invicta do Tricolor:

(T) Corinthians 1 x 2 Bahia (16/08) - (20ª rodada);

(E) Bahia 3 x 3 Fluminense (09/08) - (19ª rodada);

(E) Sport 0 x 0 Bahia (02/08) - (18ª rodada);

(T) Bahia 3 x 0 Juventude (27/07) - (17ª rodada);

(E) Fortaleza 1 x 1 Bahia (19/07) - (15ª rodada);

(T) Bahia 2 x 1 Atlético-MG (12/07) - (13ª rodada);

(T) Bragantino 0 x 3 Bahia (12/07) - (12ª rodada);

(T) Bahia 2 x 1 São Paulo (31/05) - (11ª rodada);

"Os triunfos têm um peso muito grande. Mesmo sem controle do jogo, como normalmente temos, principalmente na Fonte Nova. Mas vencer é sempre uma boa resposta. O torcedor cobra, mas nos incentiva. Hoje teve uma boa presença de torcedores do Bahia aqui. Jogamos sempre com 30, 35, 40 mil na Fonte Nova. Um torcedor que incentiva e cobra bastante, e a gente tenta entregar com triunfos. Mas nem sempre vai ser possível", completou Ceni.

Para deixar a campanha ainda mais impressionante, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Santos — que visita Salvador sem Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Antes, contudo, o Esquadrão de Aço encara o Ceará, na quarta-feira, 20, às 21h30, no mesmo local, pela semifinal da Copa do Nordeste.