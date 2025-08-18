Bahia supera recordes e tem melhor campanha da história no Brasileirão

Bahia alcança melhor campanha da história no Brasileirão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Triunfo “oportunista” e vaga no G-4 assegurada: assim terminou a noite do último sábado, 16, para o Bahia. A equipe comandada por Rogério Ceni vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, e a sequência de oito jogos de invencibilidade é a prova disso.

Mas a festa tricolor tem um motivo ainda maior: o clube faz a melhor campanha de sua história na era dos pontos corridos. Após 20 rodadas da Série A, o Tricolor de Aço soma 33 pontos, superando o desempenho de 2024, quando havia chegado a 32 pontos no mesmo recorte.

O feito se torna ainda mais expressivo porque o Bahia tem jogos atrasados na competição. Ou seja, além de garantir sua melhor marca após 20 rodadas “completas”, o clube também registra a maior pontuação de sua história com apenas 18 partidas disputadas.

As melhores campanhas do Bahia após 20 rodadas / 18 jogos:

Brasileirão 2025: 33 pontos em 20 rodadas | 33 pontos em 18 jogos

Brasileirão 2024: 32 pontos em 20 rodadas | 30 pontos em 18 jogos

Brasileirão 2019: 31 pontos em 20 rodadas | 30 pontos em 18 jogos

O Bahia possui cerca de 61,1% de aproveitamento na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Bahia mira recorde histórico de pontos em um único turno

Vale ressaltar que, por conta das partidas atrasadas, o Bahia pode conquistar outro feito inédito ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro. Isso porque os dois jogos adiados são referentes ao 1º turno da competição. Dessa forma, o Esquadrão ainda tem a chance de alcançar sua maior pontuação em um único turno da Série A.

Atualmente, a melhor campanha do Tricolor de Aço em um turno é de 31 pontos, marca registrada em 2019 e repetida em 2024. Na temporada atual, considerando os jogos adiados, o Bahia tem potencial para chegar a até 36 pontos nos 19 primeiros confrontos do Brasileirão. No entanto, para superar o recorde anterior, basta somar apenas mais dois pontos.

Vantagem no G-4

O Bahia garantiu presença no G-4 do Brasileirão após vencer o Corinthians no sábado, 16, e viu sua situação ficar ainda mais confortável no domingo, 17, quando o Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0 no Nilton Santos. Com o resultado, o Tricolor de Aço abriu quatro pontos de vantagem sobre os cariocas, adversário direto na briga por vaga direta na Libertadores.

