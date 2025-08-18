Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HISTÓRICO

Bahia supera recordes e tem melhor campanha da história no Brasileirão

Tricolor soma 33 pontos e supera marcas de 2019 e 2024, com dois jogos atrasados ainda por disputar

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/08/2025 - 8:45 h | Atualizada em 18/08/2025 - 10:00
Bahia alcança melhor campanha da história no Brasileirão
Bahia alcança melhor campanha da história no Brasileirão -

Triunfo “oportunista” e vaga no G-4 assegurada: assim terminou a noite do último sábado, 16, para o Bahia. A equipe comandada por Rogério Ceni vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, e a sequência de oito jogos de invencibilidade é a prova disso.

Mas a festa tricolor tem um motivo ainda maior: o clube faz a melhor campanha de sua história na era dos pontos corridos. Após 20 rodadas da Série A, o Tricolor de Aço soma 33 pontos, superando o desempenho de 2024, quando havia chegado a 32 pontos no mesmo recorte.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O feito se torna ainda mais expressivo porque o Bahia tem jogos atrasados na competição. Ou seja, além de garantir sua melhor marca após 20 rodadas “completas”, o clube também registra a maior pontuação de sua história com apenas 18 partidas disputadas.

As melhores campanhas do Bahia após 20 rodadas / 18 jogos:

  • Brasileirão 2025: 33 pontos em 20 rodadas | 33 pontos em 18 jogos
  • Brasileirão 2024: 32 pontos em 20 rodadas | 30 pontos em 18 jogos
  • Brasileirão 2019: 31 pontos em 20 rodadas | 30 pontos em 18 jogos

O Bahia possui cerca de 61,1% de aproveitamento na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Leia Também:

Bahia vira “pedra no sapato” dos paulistas na Série A do Brasileirão
Ceni destaca invencibilidade do Bahia, mas alerta: "Estamos no limite"
Santos anuncia demissão de treinador antes de encarar o Bahia

Bahia mira recorde histórico de pontos em um único turno

Vale ressaltar que, por conta das partidas atrasadas, o Bahia pode conquistar outro feito inédito ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro. Isso porque os dois jogos adiados são referentes ao 1º turno da competição. Dessa forma, o Esquadrão ainda tem a chance de alcançar sua maior pontuação em um único turno da Série A.

Atualmente, a melhor campanha do Tricolor de Aço em um turno é de 31 pontos, marca registrada em 2019 e repetida em 2024. Na temporada atual, considerando os jogos adiados, o Bahia tem potencial para chegar a até 36 pontos nos 19 primeiros confrontos do Brasileirão. No entanto, para superar o recorde anterior, basta somar apenas mais dois pontos.

Vantagem no G-4

O Bahia garantiu presença no G-4 do Brasileirão após vencer o Corinthians no sábado, 16, e viu sua situação ficar ainda mais confortável no domingo, 17, quando o Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0 no Nilton Santos. Com o resultado, o Tricolor de Aço abriu quatro pontos de vantagem sobre os cariocas, adversário direto na briga por vaga direta na Libertadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bahia melhor campanha Brasileirão 2025 campeonato brasileiro g-4 Pontos corridos recorde Bahia Rogério Ceni série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia alcança melhor campanha da história no Brasileirão
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Bahia alcança melhor campanha da história no Brasileirão
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Bahia alcança melhor campanha da história no Brasileirão
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Bahia alcança melhor campanha da história no Brasileirão
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x