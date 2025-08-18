CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia abre quatro pontos de vantagem no G-4 com vitória do Palmeiras
Tricolor de Aço ganha fôlego extra na briga pela Libertadores após derrota do Botafogo
Por Téo Mazzoni
A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda terá seu encerramento nesta segunda-feira, 18, quando o Mirassol recebe o Cruzeiro às 20h. No entanto, a torcida do Bahia já tem bons motivos para comemorar antes mesmo da conclusão da rodada.
O Tricolor de Aço assegurou no sábado, 16, a vaga no G-4 após a vitória contundente diante do Corinthians na Neo Química Arena. A posição ficou ainda mais confortável no domingo, 17, com a ajuda do Palmeiras, que derrotou o Botafogo por 1 a 0 no estádio Nilton Santos.
Antes do início da rodada, o time carioca estava a apenas um ponto do Esquadrão. Com a derrota para o Verdão, a distância subiu para quatro pontos, dando fôlego extra ao Bahia na disputa por uma vaga direta na Libertadores.
Veja como ficou a tabela:
Entretanto, vale ressaltar que a partida que encerra a rodada, entre Mirassol e Cruzeiro, citada anteriormente, pode alterar a conjectura atual do certame. No Estádio Campos Maia, o time sensação do Brasileirão recebe o Cruzeiro, e em caso de vitória, chega aos 31 pontos, encurtando a distância para o Bahia.
Os jogos que fecharam o domingo
O gol da vitória palmeirense foi marcado por Felipe Anderson. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 39 pontos e segue firme na perseguição ao líder Flamengo — que também entrou em campo neste domingo —, estando a quatro pontos do Rubro-Negro e ainda com um jogo a menos.
Já o Flamengo também fez sua parte. Jogando no Beira-Rio, superou o Internacional por 3 a 1, repetindo o triunfo conquistado dias antes, no Maracanã, pela Libertadores.
Rodada sorriu para o Bahia, mas castigou o Vitória
O Vitória voltou a sentir o peso dos pontos desperdiçados diante do Juventude. No empate neste sábado, 16, a equipe deixou escapar a chance de respirar fora da parte de baixo da tabela, e o prejuízo aumentou neste domingo, 17.
Isso porque o Vasco aplicou uma goleada histórica sobre o Santos: 6 a 0 no Morumbis. O resultado, conquistado antes mesmo de Flamengo e Palmeiras entrarem em campo, fez o Cruz-Maltino ultrapassar o Leão da Barra na tabela e empurrar o time baiano para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
