Após retorno ao time titular do Vitória, Neris é elogiado por Carille

Neris foi a surpresa entre os 11 iniciais no jogo contra o Juventude - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A surpresa entre os titulares do Vitória no confronto diante do Juventude foi a escalação de Neris na defesa rubro-negra. Lesionado, ele não começava um jogo coincidentemente desde o duelo do primeiro turno, no dia 29 de março, na derrota para o time da Serra Gaúcha na estreia do Brasileirão.

O treinador Fábio Carille explicou em entrevista coletiva a escolha do experiente defensor e destacou a atuação individual do defensor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Neris é um jogador que eu já acompanho há muito tempo, é experiente, limpa bem a área, fez isso muito bem enquanto esteve em campo. Ele está com falta de ritmo, mas vai pegar ritmo jogando. Vem treinando bem e fez um jogo seguro. Não vi ainda o lance da expulsão, mas já foi. A escolha foi por isso, um cara que vem treinando bem, é experiente e enquanto esteve em campo fez o que a gente esperava", justificou.

Expulso aos 20 minutos do segundo tempo, o zagueiro acabou comprometendo o desempenho do time. O Leão da Barra vencia por 2 a 0, mas sofreu o empate após ficar com um jogador a menos.



Com o frustrante resultado diante dos 27 mil torcedores no Barradão e com a goleada do Vasco da Gama em cima do Santos, o rubro-negro baiano voltou a zona de rebaixamento após cinco rodadas. A equipe tem 19 pontos somados e ocupa a 17ª colocação na Série A.

O próximo compromisso do time vermelho e preto será no dia 25 de agosto, na próxima segunda-feira, contra o líder Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.