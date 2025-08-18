Carille adota cautela, mas crê em futuro promissor na base do Vitória

Fábio Carille e Thiago Carpini no Barradão - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Hoje, do outro lado da força, Thiago Carpini chegou a ser muito criticado enquanto técnico do Vitória, não apenas por não utilizar jogadores da base, mas também por afirmar que a “Fábrica de Talentos” do clube não existe mais. Em entrevista coletiva após o empate neste sábado, 16, o Fábio Carille foi mais cauteloso nas palavras e, embora admita não conhecer bem os atletas, destacou a expectativa de encontrar jogadores com potencial.

"Estou há um mês no clube e nos primeiros 15 dias foram cinco jogos. A minha ideia a partir de agora é acompanhar os treinos e os jogos do sub-20 e do sub-17. Acredito que tenha moleque com potencial, mas eu preciso conhecer melhor para colocar dentro de campo", disse o comandante.

Em meio ao momento delicado de falta de "malandragem" e de muitos desfalques na Toca do Leão, especialmente no sistema defensivo, Carille destacou o zagueiro Paulo Roberto, da equipe sub-20, como uma possível alternativa. O atleta de 19 anos foi relacionado para os dois últimos jogos do Leão na temporada, contra São Paulo e Juventude, apesar de não ter estreado ainda na equipe principal.

"Tem uns detalhes que eu quero melhorar nele e vamos trabalhar para isso, mas eu vejo muito potencial no Paulo. Quem sabe daqui a alguns jogos ele jogue", completou o treinador.

Paulo Roberto, zagueiro da base do Vitória | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A base do Vitória

Finalista da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Rubro-Negro conquistou o acesso à Série A e vai disputar a elite na próxima temporada. O Leão, contudo, saiu derrotado por 3 a 1 para o Avaí na grande final.

No Campeonato Baiano Sub-20, o Leão deu adeus à competição nas quartas de final após perder para o Ypiranga por 3 a 1 nas oitavas de final da competição. Durante a fase de grupos, o Vitória terminou em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Fluminense de Feira e Estrela de Março, com o terceiro melhor ataque (30 gols marcados em 14 jogos) e a terceira melhor defesa (nove gols sofridos).

A campanha do Rubro-Negro na Copa do Nordete Sub-20, portanto, deve ser estudada por Carille. O clube baiano está invicto na competição com quatro pontos em dois jogos e lidera o Grupo D — o mesmo de Sport, Cruzeiro-PB e Americano-MA.

Na competição, o Leão volta a campo pela 3ª rodada da competição na próxima quarta-feira, 20, às 15h, no Barradão, contra o Americano. Se manter a liderança, vai encarar o 1º colocado do Grupo B nas quartas de final — posição que atualmente pertence ao Ceará.