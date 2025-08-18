Menu
HOME > ESPORTES
"PRECISO CONHECER MELHOR"

Carille adota cautela, mas crê em futuro promissor na base do Vitória

Treinador prometeu carinho especial ao analisar desempenho dos jovens da Toca do Leão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

18/08/2025 - 6:32 h
Fábio Carille e Thiago Carpini no Barradão
Fábio Carille e Thiago Carpini no Barradão

Hoje, do outro lado da força, Thiago Carpini chegou a ser muito criticado enquanto técnico do Vitória, não apenas por não utilizar jogadores da base, mas também por afirmar que a “Fábrica de Talentos” do clube não existe mais. Em entrevista coletiva após o empate neste sábado, 16, o Fábio Carille foi mais cauteloso nas palavras e, embora admita não conhecer bem os atletas, destacou a expectativa de encontrar jogadores com potencial.

"Estou há um mês no clube e nos primeiros 15 dias foram cinco jogos. A minha ideia a partir de agora é acompanhar os treinos e os jogos do sub-20 e do sub-17. Acredito que tenha moleque com potencial, mas eu preciso conhecer melhor para colocar dentro de campo", disse o comandante.

Em meio ao momento delicado de falta de "malandragem" e de muitos desfalques na Toca do Leão, especialmente no sistema defensivo, Carille destacou o zagueiro Paulo Roberto, da equipe sub-20, como uma possível alternativa. O atleta de 19 anos foi relacionado para os dois últimos jogos do Leão na temporada, contra São Paulo e Juventude, apesar de não ter estreado ainda na equipe principal.

"Tem uns detalhes que eu quero melhorar nele e vamos trabalhar para isso, mas eu vejo muito potencial no Paulo. Quem sabe daqui a alguns jogos ele jogue", completou o treinador.

Paulo Roberto, zagueiro da base do Vitória
Paulo Roberto, zagueiro da base do Vitória | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A base do Vitória

Finalista da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Rubro-Negro conquistou o acesso à Série A e vai disputar a elite na próxima temporada. O Leão, contudo, saiu derrotado por 3 a 1 para o Avaí na grande final.

No Campeonato Baiano Sub-20, o Leão deu adeus à competição nas quartas de final após perder para o Ypiranga por 3 a 1 nas oitavas de final da competição. Durante a fase de grupos, o Vitória terminou em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Fluminense de Feira e Estrela de Março, com o terceiro melhor ataque (30 gols marcados em 14 jogos) e a terceira melhor defesa (nove gols sofridos).

A campanha do Rubro-Negro na Copa do Nordete Sub-20, portanto, deve ser estudada por Carille. O clube baiano está invicto na competição com quatro pontos em dois jogos e lidera o Grupo D — o mesmo de Sport, Cruzeiro-PB e Americano-MA.

Na competição, o Leão volta a campo pela 3ª rodada da competição na próxima quarta-feira, 20, às 15h, no Barradão, contra o Americano. Se manter a liderança, vai encarar o 1º colocado do Grupo B nas quartas de final — posição que atualmente pertence ao Ceará.

