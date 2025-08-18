Menu
ESPORTES
COPA DO NORDESTE

Ex-Vitória, Léo Condé elogia Bahia de Rogério Ceni antes de decisão

Bahia e Ceará duelam na Arena Fonte Nova por uma vaga na final do Nordestão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/08/2025 - 12:54 h | Atualizada em 18/08/2025 - 13:31
Nordestão: Bahia de Ceni encara Ceará de Condé na semifinal
Nordestão: Bahia de Ceni encara Ceará de Condé na semifinal -

Após um final de semana positivo no Campeonato Brasileiro, o Bahia volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 20, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o Ceará em busca de uma vaga na final do Nordestão. Para alcançar tal feito, no entanto, o comandante tricolor reencontrará um velho conhecido: Léo Condé.

Hoje no Ceará, Léo Condé foi motivo de algumas dores de cabeça para Rogério Ceni enquanto esteve à frente do Vitória, já que, na temporada passada, ambos protagonizaram embates marcantes no clássico Ba-Vi. Agora, os dois escrevem um novo capítulo dessa rivalidade.

Na Arena Fonte Nova, palco da decisão desta quarta-feira, às 21h30, o Bahia recebe o Ceará de Léo Condé. Para o treinador alvinegro, a força do Bahia diante do seu torcedor é um fator preponderante, mas não significa que a classificação seja impossível.

Desde que Rogério (Ceni) chegou lá, o Bahia é muito forte jogando na Fonte Nova, em Salvador
Léo Condé - técnico do Ceará

“É jogo único, um jogo dificílimo [...] mas a gente sabe da nossa força também atuando fora de casa. Fizemos grandes jogos, mais recentemente contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras… Então, temos condições de fazer uma boa partida lá. Vamos confiantes. Não é impossível conseguir a classificação”, afirmou Léo Condé, ao mesmo tempo em que elogiou a força do Bahia de Rogério Ceni em Salvador.

Temos capacidade de jogar contra qualquer adversário e em qualquer lugar
reforçou Condé - mantendo-se confiante na classificação diante do Bahia

Final antecipada?

Bahia e Ceará se enfrentarão na semifinal da Copa do Nordeste de 2025, em um duelo que poderia facilmente ser a grande decisão do torneio. As equipes já protagonizaram a final do Nordestão em três oportunidades: 2015, 2020 e 2021.

x