Bahia: meio-campista treina normalmente e volta a ser opção para Ceni

Recuperado de uma lesão ligamentar no cotovelo, o meio-campista Rodrigo Nestor voltou a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni no Bahia. O jogador de 25 anos treinou normalmente nesta segunda-feira, 18, e deve ser relacionado para a decisão pela semifinal da Copa do Nordeste, contra o Ceará.

Há seis jogos de invencibilidade na temporada — sendo oito no Campeonato Brasileiro — o Tricolor encara o Alvinegro na próxima quarta-feira, 20, às 21h, na Arena Fonte Nova. Contra a equipe do treinador Léo Condé, o Esquadrão de Aço busca chegar à grande final pela 10ª vez na competição regional.

Nestor é o jogador contratado nesta temporada que menos mostrou serviço com a camisa tricolor até o momento. Sobre o meio-campista, Rogério Ceni admitiu o baixo desempenho em relação ao jogador que viu no São Paulo e destacou a importância de "confiança" para o desenvolvimento do atleta em Salvador.

“Nestor extremamente técnico, muita influência no jogo quando baixa para organizar. Realmente ainda não mostrou o que vi no São Paulo. Espero que ganhe confiança, desenvolva, ele sabe jogar futebol. Para isso, vai ter que trabalhar”, disse o comandante no dia 21 de maio, após triunfo por 4 a 0 sobre o Paysandu.



Apesar do retorno de Nestor, o Bahia pode ter ganhado dois desfalques na 20ª rodada do Brasileirão. O lateral Gilberto e o meio-campista Rodrigo Nestor não treinaram com o grupo nesta segunda-feira, fizeram fisioterapia e viraram dúvidas para a partida.

Caso não estejam à disposição de Rogério Ceni, a dupla se junta à Erick e Kanu no departamento médico do clube baiano no duelo contra o Ceará. Relacionado para o duelo contra o Corinthians, o atacante Erick Pulga também se recupera de um estiramento na coxa esquerda.