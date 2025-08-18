Menu
HOME > ESPORTES
QUASE OFICIAL!

Perto do Bahia, Kauê Furquim tem saída do Corinthians publicada no BID

Tricolor deve anunciar a contratação do atacante de 16 anos nos próximos dias

Por Lucas Vilas Boas

18/08/2025 - 21:27 h | Atualizada em 18/08/2025 - 21:43
Kauê Furquim, atacante de 16 anos
Kauê Furquim, atacante de 16 anos

O atacante Kauê Furquim deve ser anunciado pelo Bahia nos próximos dias. O jogador de apenas 16 anos teve rescisão contratual com o Corinthians publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após ter multa rescisória avaliada em R$ 14 milhões de reais paga pelo Tricolor.

O próximo passo é ter seu vínculo com o Esquadrão de Aço registrado na plataforma e, enfim, o seu anúncio oficial no clube baiano. Por ser tão jovem, a tendência é que o atleta integre a equipe sub-20 do Bahia neste primeiro momento e ocasionalmente participe de treinos com o time principal.

Kauê Furquim teve rescisão com o Corinthians publicada no BID
Kauê Furquim teve rescisão com o Corinthians publicada no BID | Foto: Reprodução

Kauê Furquim foi o pivô de uma novela polêmica que durou dias. Após ter sua multa paga pelo Tricolor, o Corinthians anunciou o corte das relações institucionais com o clube baiano e o Grupo City, holding que comanda a SAF do Bahia, acusando a equipe de aliciamento ilícito e imoral.

Diretor de base do 'Timão', Carlos Roberto Auricchio também chegou a criticar o staff do atleta e tratou a investida como um ato "oportunista". A fala do dirigente, inclusive, foi motivo de provocação do Tricolor após o triunfo por 2 a 1 sobre a equipe paulista no último sábado, 16.

"Bahia vence o Corinthians fora de casa mostrando oportunismo. Seja oportunista também: torne-se Sócio Esquadrão e aproveite!", escreveu o clube.

Tags:

Bahia corinthians Kauê Furquim

Ver todas

x