COPA DO NORDESTE

Ex-Bahia desfalcam o Ceará em duelo decisivo diante do Esquadrão

Trio de jogadores com passado no Esquadrão não enfrenta o time de Ceni na semifinal do Nordestão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/08/2025 - 8:22 h
Sem semi não tem final” — Esse é o lema adotado pelo Bahia para a decisão desta quarta-feira, 20, às 21h30, diante do Ceará, na Arena Fonte Nova, que vale vaga na final da Copa do Nordeste de 2025. Em jogo único, diante da torcida tricolor, a equipe do técnico Rogério Ceni recebe o Vozão, comandado por um velho conhecido: Léo Condé.

Além do treinador ex-Vitória, o Ceará ainda conta com outras peças bem conhecidas entre os torcedores tricolores, mas esses não estarão à disposição para o clássico decisivo. Tratam-se de Marcos Victor e Matheus Bahia — ambos atletas pertencentes ao Esquadrão e emprestados ao clube cearense —, e Vina, que teve passagem marcante pelo Tricolor de Aço entre os anos de 2017 e 2019.

O caso do zagueiro e do lateral-esquerdo é o mesmo: questões contratuais. Emprestados ao Ceará pelo Bahia, ambos possuem cláusulas em seus respectivos contratos que os impedem de enfrentar o Esquadrão. Além disso, Matheus Bahia ainda se recupera de um trauma no joelho esquerdo. Por isso, desfalcam o Vozão na semifinal da Copa do Nordeste.

Já a situação de Vina é um pouco diferente. O meia-atacante acertou seu retorno ao Ceará há pouco mais de três semanas, mas não enfrenta o Bahia porque o prazo para inscrição de novos atletas na Copa do Nordeste já havia sido encerrado após a chegada do jogador — situação semelhante à de João Paulo, novo goleiro do Bahia, que, mesmo sem ter sido anunciado oficialmente, não poderia entrar em campo pelo mesmo motivo.

Leia Também:

Bahia se mantém firme no G-4 após empate entre Mirassol e Cruzeiro
Perto do Bahia, Kauê Furquim tem saída do Corinthians publicada no BID
Bahia busca repetir façanha contra o Ceará no Nordestão; relembre

Mais desfalques

Além dos jogadores citados, a lista de ausências do Ceará para o duelo desta quarta ainda pode ser mais extensa. O treinador Léo Condé pode ter mais dois desfalques confirmados: Fernando Miguel e Fernandinho. O goleiro realiza tratamento com fisioterapia, assim como o atacante.

Ademais, Zanocelo, Rodriguinho e Paulo Baya chegaram após o encerramento das inscrições para a competição e também não entram em campo pelo mesmo motivo de Vina.

Bahia ganha reforço

Recuperado de uma lesão ligamentar no cotovelo, o meio-campista Rodrigo Nestor voltou a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni no Bahia. O jogador de 25 anos treinou normalmente nesta segunda-feira, 18, e deve ser relacionado para a decisão da semifinal da Copa do Nordeste contra o Ceará.

Rodrigo Nestor retorna como reforço do Esquadrão para o duelo decisivo
Rodrigo Nestor retorna como reforço do Esquadrão para o duelo decisivo | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

