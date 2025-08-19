Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO!

Bahia x Ceará: a rivalidade entre Ceni e Condé ganha novo capítulo

Treinadores se reencontram na semifinal da Copa do Nordeste

Por Téo Mazzoni

19/08/2025 - 10:34 h
Léo Condé (ao fundo) e Rogério Ceni
Léo Condé (ao fundo) e Rogério Ceni -

A Arena Fonte Nova será palco de mais um capítulo do duelo entre Rogério Ceni e Léo Condé. Após um 2024 recheado de grandes confrontos, quando os dois comandavam a dupla Ba-Vi, os treinadores se reencontraram na atual temporada e, nesta quarta-feira, 20, às 21h30, voltam a se enfrentar em caráter decisivo, desta vez na semifinal da Copa do Nordeste.

A “rivalidade” teve início na temporada passada, quando ficaram frente a frente cinco vezes, no período em que Léo Condé esteve no comando do Vitória. O reencontro reacende uma antiga dor de cabeça para o técnico Rogério Ceni, uma vez que o ex-treinador do Leão terminou sua passagem no rubro-negro baiano em vantagem nos duelos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em cinco clássicos disputados entre Bahia e Vitória durante o período em que os treinadores protagonizavam batalhas de ideias no clássico Ba-Vi, Condé leva a melhor: são duas vitórias para o ex-treinador do Leão, dois empates e um triunfo para o Esquadrão de Ceni.

Além disso, o ex-comandante rubro-negro ainda levou a melhor ao erguer a taça de campeão baiano de 2024 em plena Arena Fonte Nova, após vencer o jogo de ida por 3 a 2 de virada, depois de ter chegado a estar perdendo por 2 a 0 no Barradão.

Relembre os jogos entre Ceni e Condé nos tempos de Ba-Vi:

  • Vitória 2 x 2 Bahia – Campeonato Brasileiro
  • Bahia 1 x 1 Vitória – Final Campeonato Baiano
  • Vitória 3 x 2 Bahia – Final Campeonato Baiano
  • Bahia 2 x 1 Vitória – Copa do Nordeste
  • Vitória 3 x 2 Bahia – Campeonato Baiano

Leia Também:

Ex-Bahia desfalcam o Ceará em duelo decisivo diante do Esquadrão
Bahia se mantém firme no G-4 após empate entre Mirassol e Cruzeiro
Perto do Bahia, Kauê Furquim tem saída do Corinthians publicada no BID

Retrospecto favorece Ceni nos reencontros com Léo Condé

Contudo, apesar do “sucesso” nos clássicos, Condé não resistiu a uma sequência ruim e acabou deixando o Vitória. Por isso, a “rivalidade” com Ceni passou por um período apagada. No entanto, como citado no início do texto, ambos voltaram a se encontrar nesta temporada, já com Condé à frente do Ceará.

O reencontro também aconteceu pela Copa do Nordeste, mas na ocasião, em duelo válido pela fase de grupos do torneio. No duelo que “reeditou a rivalidade” entre os treinadores, o Bahia de Ceni levou a melhor ao vencer o jogo. Pouco tempo depois, os técnicos voltaram a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, e, novamente, o Esquadrão levou a melhor.

Relembre os dois jogos entre os treinadores em 2025:

  • Bahia 1 x 0 Ceará - Campeonato Brasileiro
  • Bahia 3 x 2 Ceará - Copa do Nordeste

Portanto, levando em consideração o retrospecto geral do confronto entre os comandantes, o treinador tricolor leva a vantagem: são sete jogos, três triunfos para Ceni, duas vitórias de Condé e dois empates.

Condé elogia Bahia antes do reencontro com Ceni na semifinal

Diante do confronto decisivo desta quarta-feira, 20, no qual vai reencontrar o velho conhecido Rogério Ceni, o técnico Léo Condé rasgou elogios à equipe comandada pelo treinador azul, vermelho e branco.

Desde que Rogério (Ceni) chegou lá, o Bahia é muito forte jogando na Fonte Nova, em Salvador
Léo Condé - técnico do Ceará

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ceará Copa do Nordeste duelo de técnicos Esquadrão Léo Condé Rogério Ceni semifinal Vozão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Léo Condé (ao fundo) e Rogério Ceni
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Léo Condé (ao fundo) e Rogério Ceni
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Léo Condé (ao fundo) e Rogério Ceni
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Léo Condé (ao fundo) e Rogério Ceni
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x