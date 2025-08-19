Bahia oficializa contratação de Kauê Furquim após atrito com o Corinthians

Bahia confirma a contratação de Kauê Furquim, atacante de 16 anos revelado pelo Corinthians. O jovem já está no BID da CBF e vai atuar pelo Sub-20 do Esquadrão. - Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

O Bahia confirmou a chegada do jovem Kauê Furquim, de apenas 16 anos, na manhã desta terça-feira, 19. O atleta — que foi o epicentro do caos no Corinthians na semana passada — teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira, 19, e se apresenta no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira, 20, para iniciar a preparação com a equipe Sub-20 do Esquadrão.

Bahia inscreve atacante Kauê Furquim no BID | Foto: Reprodução / BID

O Esquadrão acertou a contratação do atacante Kauê Furquim após pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem com o Corinthians.



O caso Kauê Furquim

Kauê Furquim foi o pivô de uma novela polêmica que durou dias. Após ter sua multa paga pelo Tricolor, o Corinthians anunciou o corte das relações institucionais com o clube baiano e o Grupo City, holding que comanda a SAF do Bahia, acusando a equipe de aliciamento ilícito e imoral.

A insatisfação alvinegra foi tamanha que o diretor da base do Corinthians, Carlos Roberto Auricchio, declarou que o Bahia agiu de forma “errada” e classificou o movimento do Tricolor como “oportunismo barato”, uma vez que, em nenhum momento, o clube paulista foi informado a respeito do interesse do Esquadrão no jogador.

O Corinthians classificou o ato como “nefasto” e alegou que o Bahia está atuando como um “mero intermediador” para levar o atleta ao conglomerado, pagando a multa relativa ao território nacional, enquanto, segundo o Corinthians, o valor da transferência deveria ser de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 316,1 milhões), já que o movimento faria parte de uma “trama entre as duas partes”.

Natural de São Paulo, Kauê é considerado um dos principais talentos de sua geração e chega ao Bahia com foco em sua evolução a médio e longo prazo.