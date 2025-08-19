PIVETE DE AÇO!
Bahia oficializa contratação de Kauê Furquim após atrito com o Corinthians
Aos 16 anos, atacante chega ao Esquadrão após polêmica saída do Timão e reforça o time Sub-20
Por Téo Mazzoni
O Bahia confirmou a chegada do jovem Kauê Furquim, de apenas 16 anos, na manhã desta terça-feira, 19. O atleta — que foi o epicentro do caos no Corinthians na semana passada — teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira, 19, e se apresenta no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira, 20, para iniciar a preparação com a equipe Sub-20 do Esquadrão.
O Esquadrão acertou a contratação do atacante Kauê Furquim após pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem com o Corinthians.
O caso Kauê Furquim
Kauê Furquim foi o pivô de uma novela polêmica que durou dias. Após ter sua multa paga pelo Tricolor, o Corinthians anunciou o corte das relações institucionais com o clube baiano e o Grupo City, holding que comanda a SAF do Bahia, acusando a equipe de aliciamento ilícito e imoral.
A insatisfação alvinegra foi tamanha que o diretor da base do Corinthians, Carlos Roberto Auricchio, declarou que o Bahia agiu de forma “errada” e classificou o movimento do Tricolor como “oportunismo barato”, uma vez que, em nenhum momento, o clube paulista foi informado a respeito do interesse do Esquadrão no jogador.
O Corinthians classificou o ato como “nefasto” e alegou que o Bahia está atuando como um “mero intermediador” para levar o atleta ao conglomerado, pagando a multa relativa ao território nacional, enquanto, segundo o Corinthians, o valor da transferência deveria ser de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 316,1 milhões), já que o movimento faria parte de uma “trama entre as duas partes”.
Ficha técnica
Natural de São Paulo, Kauê é considerado um dos principais talentos de sua geração e chega ao Bahia com foco em sua evolução a médio e longo prazo.
- Nome: Kauê Junior Furquim da Silva
- Idade: 16 anos (27/02/2009)
- Estado: São Paulo
- Posição: Atacante
