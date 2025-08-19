Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIVETE DE AÇO!

Bahia oficializa contratação de Kauê Furquim após atrito com o Corinthians

Aos 16 anos, atacante chega ao Esquadrão após polêmica saída do Timão e reforça o time Sub-20

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/08/2025 - 13:42 h | Atualizada em 19/08/2025 - 14:26
Bahia confirma a contratação de Kauê Furquim, atacante de 16 anos revelado pelo Corinthians. O jovem já está no BID da CBF e vai atuar pelo Sub-20 do Esquadrão.
Bahia confirma a contratação de Kauê Furquim, atacante de 16 anos revelado pelo Corinthians. O jovem já está no BID da CBF e vai atuar pelo Sub-20 do Esquadrão. -

O Bahia confirmou a chegada do jovem Kauê Furquim, de apenas 16 anos, na manhã desta terça-feira, 19. O atleta — que foi o epicentro do caos no Corinthians na semana passada — teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira, 19, e se apresenta no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira, 20, para iniciar a preparação com a equipe Sub-20 do Esquadrão.

Bahia inscreve atacante Kauê Furquim no BID
Bahia inscreve atacante Kauê Furquim no BID | Foto: Reprodução / BID

O Esquadrão acertou a contratação do atacante Kauê Furquim após pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem com o Corinthians.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O caso Kauê Furquim

Kauê Furquim foi o pivô de uma novela polêmica que durou dias. Após ter sua multa paga pelo Tricolor, o Corinthians anunciou o corte das relações institucionais com o clube baiano e o Grupo City, holding que comanda a SAF do Bahia, acusando a equipe de aliciamento ilícito e imoral.

A insatisfação alvinegra foi tamanha que o diretor da base do Corinthians, Carlos Roberto Auricchio, declarou que o Bahia agiu de forma “errada” e classificou o movimento do Tricolor como “oportunismo barato”, uma vez que, em nenhum momento, o clube paulista foi informado a respeito do interesse do Esquadrão no jogador.

Leia Também:

Bahia chega à final da Copa do Nordeste? Saiba os palpites das IAs
Bahia avança na contratação de atacante argentino
Bahia x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

O Corinthians classificou o ato como “nefasto” e alegou que o Bahia está atuando como um “mero intermediador” para levar o atleta ao conglomerado, pagando a multa relativa ao território nacional, enquanto, segundo o Corinthians, o valor da transferência deveria ser de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 316,1 milhões), já que o movimento faria parte de uma “trama entre as duas partes”.

Ficha técnica

Natural de São Paulo, Kauê é considerado um dos principais talentos de sua geração e chega ao Bahia com foco em sua evolução a médio e longo prazo.

  • Nome: Kauê Junior Furquim da Silva
  • Idade: 16 anos (27/02/2009)
  • Estado: São Paulo
  • Posição: Atacante

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia corinthians Kauê Furquim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia confirma a contratação de Kauê Furquim, atacante de 16 anos revelado pelo Corinthians. O jovem já está no BID da CBF e vai atuar pelo Sub-20 do Esquadrão.
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Bahia confirma a contratação de Kauê Furquim, atacante de 16 anos revelado pelo Corinthians. O jovem já está no BID da CBF e vai atuar pelo Sub-20 do Esquadrão.
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Bahia confirma a contratação de Kauê Furquim, atacante de 16 anos revelado pelo Corinthians. O jovem já está no BID da CBF e vai atuar pelo Sub-20 do Esquadrão.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Bahia confirma a contratação de Kauê Furquim, atacante de 16 anos revelado pelo Corinthians. O jovem já está no BID da CBF e vai atuar pelo Sub-20 do Esquadrão.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x