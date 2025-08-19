Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPROVOU

Presidente da CBF confirma ter barrado camisa vermelha na Seleção

Samir Xaud concedeu entrevista ao programa 'Seleção Sportv'

João Grassi

Por João Grassi

19/08/2025 - 15:21 h
Camisa vermelha chegou a ser vazada pelo Footy Headlines
Camisa vermelha chegou a ser vazada pelo Footy Headlines -

Após as polêmicas envolvendo a mudança do uniforme 2 da Seleção Brasileira para a cor vermelha, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, confirmou que a produção de fato ocorreria após ser aprovada por Ednaldo Rodrigues, ex-presidente destituído da entidade.

Conforme Xaud, a Nike já havia iniciado a produção da camisa vermelha com detalhes em preto e ele mesmo foi responsável por brecar a confecção. A peça seria utilizada pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Foi um assunto delicado. Vou fazer até um parêntese. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção”, disse o presidente em entrevista ao 'Seleção Sportv'.

Samir Xaud ainda pediu para que os torcedores não deixassem de vestir amarelo por questões de ideologia política. O uniforme 1 da Seleção se tornou uma marca registrada de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e de políticos da direita.

“Essas discussões políticas não podem entrar em campo ou interferir na Seleção Brasileira. Antes dessa questão política, da camisa vermelha, todos vestiam amarelo. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política”, clamou.

Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF | Foto: Divulgação/CBF

Leia Também:

Camisa vermelha pode entrar na coleção alternativa da Seleção; veja
CBF nega autenticidade de uniformes vazados da Seleção Brasileira
Brasil já usou vermelho outras vezes na história, relembre

Camisa vermelha e a polêmica

O portal Footy Headlines, especializado em camisas de futebol, chegou a vazar uma imagem de um modelo do novo uniforme da Seleção Brasileira na cor vermelha. O assunto gerou grande polêmica nas redes sociais.

A proposta de adicionar o vermelho ao uniforme mexeu com a paixão dos torcedores. Enquanto alguns chegaram a defender a renovação e homenagem às raízes culturais brasileiras ligadas à luta e à resistência, outros apontavam um desrespeito às tradições centenárias da Seleção.

Além disso, a mudança para o vermelho chegou a mover discussões políticas. Nomes importantes como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos políticos que criticou a mudança.

"A camisa da seleção sempre foi um símbolo da nossa identidade nacional, do nosso orgulho e das nossas raízes. Sempre foi verde e amarela, as cores da nossa pátria. Mudar isso não faz qualquer sentido [...] Essa tentativa não passa de mais uma investida para desfigurar aquilo que nos faz brasileiros de verdade. Nossa bandeira não é vermelha, e nunca será", criticou o senador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf entrevista Samir Xaud seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Camisa vermelha chegou a ser vazada pelo Footy Headlines
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Camisa vermelha chegou a ser vazada pelo Footy Headlines
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Camisa vermelha chegou a ser vazada pelo Footy Headlines
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Camisa vermelha chegou a ser vazada pelo Footy Headlines
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x