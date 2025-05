Brasil já usou vermelho outras vezes na história, relembre

Camisa utilizada pelo Brasil contra o Peru em 1936 - Foto: Reprodução/Museu da Seleção Brasileira

Nos últimos dias, um grande debate sobre a possível nova camisa da Seleção Brasileira vem ocorrendo, muito por conta da cor vermelha, que está sendo cotada por diversos veículos como a escolhida para o uniforme dois do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, utilizando amarelo, azul ou branco como cores predominantes. Porém o que muitos não sabem é que a Seleção já utilizou esta mesma cor outras três vezes na história, todas em Campeonatos Sul Americanos.

Vezes que o Brasil usou vermelho

A primeira e segunda vez que a Seleção Brasileira utilizou a cor vermelha como seu uniforme, foi em 1917, quando a entidade que comandava o futebol brasileiro era a CBD (Confederação Brasileira de Desportos), que foi descontinuada em 1979 para que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fosse criada. Na ocasião, o Brasil precisou jogar de vermelho por conta de um acaso.

Em dois jogos a Seleção precisou utilizar a cor vermelha no Campeonato Sul-Americano de 1917, em disputas contra Uruguai e Chile. O motivo dessa mudança, as três seleções utilizavam o branco como cor principal, com isso não seria possível ocorrer a partida por conta dos uniformes iguais e pela falta de uniformes secundários, foi feito um sorteio, onde o Brasil foi o “sortudo” a precisar utilizar cores diferentes. No torneio, o Brasil perdeu para o Uruguai por 4 a 0, mas venceu o Chile por 5 a 0.

Já a terceira vez que a Seleção Brasileira utilizou vermelho foi em uma situação semelhante à de 1917, porém em 1936. Durante o Sul-Americano daquele ano, que aconteceu na Argentina, o Brasil enfrentaria a seleção do Peru, e da mesma forma que em 1917, ambas equipes tinham o branco como cor principal, e um sorteio foi feito para saber quem utilizaria cores alternativas. Novamente, o Brasil terminou como escolhido e precisou usar os uniformes do Independiente da Argentina. Nesta partida, o Brasil venceu pelo placar de 3 a 2.