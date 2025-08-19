Com Jean Lucas no radar, relembre jogadores do Bahia na Seleção

Jean Lucas já havia defendido a Seleção Brasileira Sub-23 - Foto: Fernando Torres / CBF

Após a pré-seleção de Jean Lucas na lista do técnico Carlo Ancelotti, o Bahia volta a ter oportunidade de ser representado na Seleção Brasileira após 34 anos. O meio-campista é titular e um dos destaques da equipe tricolor desde 2024.

Jean Lucas foi incluído na lista de 50 jogadores feita por Ancelotti, mas essa relação ainda será reduzida para 23 nomes e posteriormente divulgada oficialmente na segunda-feira, 25.

Com a possibilidade do atleta de 27 anos defender a Amarelinha, o Portal A TARDE apurou com o EC Bahia Números, especialista em dados do clube, e traz um levantamento de outros tricolores que foram convocados.

Jogadores do Bahia convocados para a Seleção Brasileira

Zé Carlos

Um dos grandes jogadores do Bahia nos anos 80, Zé Carlos foi um dos heróis do histórico título brasileiro de 1988. O meia-atacante foi convocado para defender a Seleção Brasileira em 1989 e disputou três jogos.

Zé Carlos, campeão brasileiro pelo Bahia em 1988 | Foto: Reprodução

Bobô

Autor dos dois gols tricolores na final contra o Internacional em 1988, Bobô é considerado por muitos como o maior jogador da história do Bahia. O meia foi chamado para a Seleção Brasileira em 1989, ainda como atleta do clube. No entanto, quando disputou três partidas pela Amarelinha, já estava no São Paulo.

Bobô marcou os dois gols do Bahia no título brasileiro de 1988 | Foto: Reprodução/Placar

Charles Fabian

Outro nome do histórico time de 1988, o centroavante Charles Fabian foi revelado na base do Bahia. Foi convocado para a Seleção Brasileira entre 1989 e 1990, disputando 10 jogos e marcando três gols.

Charles Fabian, ex-atacante do Bahia | Foto: Reprodução/Placar

Luís Henrique

Último jogador do Bahia a ser convocado, o meia Luís Henrique foi chamado para defender a Seleção Brasileira entre 1990 e 1991 e representou o clube na Copa América de 1991. No total, foram 12 jogos e quatro gols.

Luís Henrique, ex-meia do Bahia | Foto: Reprodução

Sexteto de 1957

O Bahia foi muito representado na Seleção em 1957, quando o Brasil teve uma lista com apenas atletas de equipes baianas. Seis tricolores foram convocados: Hamilton, Henricão, Jota Alves, Otonei, Vassil e Vicente. Eles atuaram em dois amistosos contra o Chile.