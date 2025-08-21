Bahia: Tiago surge como opção eficaz e aos poucos ganha moral com Ceni

Tiago, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Na ausência do subestimado Michel Araújo, o Bahia contou com o jovem Tiago para sair do banco de reservas e decidir a classificação para a final da Copa do Nordeste. O atacante tem conquistado aos poucos seu espaço no time do técnico Rogério Ceni, que prega cautela para utilizar atletas da base alegando falta de experiência em relação aos outros jogadores do time principal.

Decidindo o triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, 20, o jogador chegou ao seu quinto gol pelo Tricolor na temporada e, com apenas 21 jogos, é o atleta que precisa de menos tempo para participar diretamente de um gol. Mesmo tendo menos minutos em relação aos companheiros de ataque, Tiago aparece como uma opção eficaz especialmente em meio ao contexto do "limite físico" do Bahia.

Após o triunfo sobre o Corinthians na Neo Química Arena, Rogério Ceni apontou o camisa 77 como alternativa à Erick Pulga no banco de reservas, mas destacou a importância de "experiência" para dar mais chances ao jovem. O treinador também citou a chegada do atacante Mateo Sanabria — apesar de não ter citado seu nome — para dar mais uma opção no setor ofensivo.

Tiago fez a função defensiva muito bem [na ponta esquerda], mas ainda precisa de mais experiência para ter mais minutos dentro de campo Rogério Ceni

Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

"Não dá para comparar a experiência de Tiago e Sidney com as de Ademir e Michel, mas é assim que descobrimos jogadores. Teremos a chegada de um ou outro jogador, que devem estar desembarcando nessa semana ou na próxima. São muitos jogos, difícil fazer escolhas. Vamos analisar jogo a jogo", concluiu Rogério.

Apesar da paciência, Ceni destacou a importância de Tiago, que, além do gol, incentivou os companheiros competindo até o final da partida desta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova. O camisa 77 vai, aos poucos, conquistando seu espaço em meio ao "elenco maravilhoso" descrito pelo próprio atacante.

"Ainda bem que segurei, queria colocar Tiago antes porque vi que Ademir estava cansado. O banco é fundamental não só por entrar, mas em viver o jogo e incentivar os companheiros. Temos garotos e jogadores mais rodados no banco, e todos entraram e competiram até o final, como tem que ser", disse o treinador.



Em maio deste ano, Tiago também se tornou o segundo jogador da 'Era City' a fazer participações diretas pela equipe profissional no Campeonato Brasileiro ao dar a assistência para o gol de Michel Araújo, no clássico Ba-Vi que terminou em triunfo do Esquadrão por 2 a 1. Apesar de ter já sido utilizado na temporada passada, foi em 2025 que Tiago se consolidou como uma opção para o time principal e teve até contrato renovado até o final de 2027 com o Esquadrão de Aço.

Após o triunfo sobre o Ceará, Rogério Ceni explicou a cautela com os atletas da base e pediu paciência, já que, na visão dele, nem todos os jovens rendem mais que os jogadores experientes e conseguem manter o padrão de jogo do time titular.

"Poderia colocar o time sub-20, também poderia ser eliminado, e você estaria me perguntando por que eu não usei o titular contra o Ceará, um time de Série A. Quando põe o menino, dizem que pus para queimar. Quando não põe, reclamam. É uma pergunta simples: será que esse garoto rende mais que esse jogador experiente? Será que três garotos conseguem manter o padrão de jogo do nosso time?", disse o comandante.

As campanhas dos times sub-20 e sub-17 do Tricolor também foram assunto na entrevista coletiva. O treinador ressaltou a importância de focar na evolução dos jovens antes de testá-los no time principal e ainda destacou a chegada do atacante Kauê Furquim, joia de 16 anos contratada junto ao Corinthians.

"Está chegando um jogador do Corinthians que eu quero observar. O Grupo [City] faz contratações para a base, e nós temos que observar. Em que posição estamos no Brasileiro Sub-20? Décimo sexto. E no Sub-17? Será que estamos prontos para colocar os garotos na Arena contra o Ceará? Temos que treiná-los, tentar evoluir, esse é o objetivo do clube", concluiu.